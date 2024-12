Oto nowy najszybszy pociąg. My możemy pomarzyć o takich prędkościach, a w tym kraju to standard

Najszybszy tradycyjny pociąg nadjeżdża. CR450 zrewolucjonizuje kolej w Chinach

Kolej dużych prędkości czeka kolejna mała rewolucja, która doprowadzi do zaktualizowania listy najszybszych pociągów świata. Aktualnie na podium znajduje się Transrapid Szanghaj, wykorzystujący technologię lewitacji magnetycznej, aby rozpędzać się do 600 km/h w testach i około 460 km/h podczas tradycyjnych przejazdów pasażerskich. Tuż za nim znajduje się chiński CR400 Fuxing, który osiąga prędkość do 350 km/h w codziennych przejazdach, choć w ramach testów rozpędził się nawet do 420 km/h, a na trzecim miejscu uplasował się japoński Shinkansen, toczący się po torach w tempie 320 km/h. Jednak już w 2025 roku Chiny zdominują podium najszybszych pociągów świata w zakresie przejazdów komercyjnych.

Chiny pociąg CR400

Dowiedzieliśmy się właśnie o CR450, a więc następcy CR400 Fuxing, który ma trafić do użytku w 2025 roku i zachwycać możliwością rozwijania prędkości do maksymalnie 450 km/h podczas testów oraz 400 km/h przy typowych przejazdach z pasażerami. Nie jest to jednak ot “podkręcony” CR400, a starannie przemyślany i zaprojektowany pociąg (tak przynajmniej twierdzą Chiny), który jest ucieleśnieniem innowacji w dziedzinie prędkości, efektywności i zużycia energii. Wszystko przez to, że CR450 został zaprojektowany tak, aby był lżejszy, szybszy i bardziej efektywny od CR400.

Chiny pociąg CR450

W “walce na liczby” CR450 rzeczywiście znacznie przewyższa CR400, jako że jest o 12% lżejszy od swojego poprzednika, zużywa o 20% mniej energii, a jego wydajność hamowania poprawiła się o 20%. Ta ulepszona efektywność nie tylko obniża koszty operacyjne, ale także wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju, a to wszystko w nowoczesnym wydaniu. Tak się bowiem składa, że smukła konstrukcja tego pociągu, przypominająca strzałę, łączy funkcjonalność aerodynamiczną z charakterystyczną estetyką nowoczesnej kolei wysokiej prędkości.

Nic dziwnego, że pociąg CR450, a więc nowy najszybszy tradycyjny pociąg świata, powstał właśnie w Chinach. Pamiętajmy, że to właśnie chińska sieć kolei dużych prędkości jest już największa na świecie i przekracza swoją długością 45000 kilometrów. Trudno się temu dziwić, bo w tej chwili chińska kolej łączy 99% miast w kraju, które liczą ponad 200000 mieszkańców, czyniąc tym samym transport kolejowy podstawą mobilności w tym państwie. Potwierdza to codzienny wynik ponad 10 milionów pasażerów przewożonych każdego dnia. CR450 odegra w chińskiej kolei kluczową rolę, bo nie tylko wzmocni tę rozległą sieć, ale także odpowie na rosnące zapotrzebowanie na szybsze i bardziej komfortowe opcje podróży. Są szanse, że w 2025 roku będzie realizował trasę Chengdu-Chongqing Central Line, zapewniając tym samym strategiczne połączenie w jednym z najbardziej obciążonych pod względem transportu obszarów w Chinach.