Ile jest różnych nieskończoności? Naukowcy właśnie odkryli dwie kolejne

Ile to jest nieskończoność? Choćbyśmy się starali to skwantyfikować, to wciąż będzie za mało. Tak przynajmniej mówi nam intuicja. Okazuje się jednak, że im bardziej będziemy się zagłębiać w definicję nieskończoności, tym mniej będziemy wiedzieli. W swej istocie nieskończoność reprezentuje nieskończony ciąg liczb rozciągający się bez granic. Teoretycznie da się to zrozumieć. Problem jednak w tym, że nie istnieje tylko jedna nieskończoność. Zamiast tego mamy nieskończony szereg nieskończoności, z których każda kolejna jest tylko bardziej skomplikowana od poprzedniej.