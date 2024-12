Spójrz tylko na te przełomowe rowerowe platformy pedał, które zmieniają świat kolarstwa!

Rewolucyjne pedały MTB z otwartą platformą obiecują niespotykaną lekkość i przyczepność

W poszukiwaniu lżejszych i bardziej wydajnych komponentów rowerów górskich kanadyjska firma Outlier MTB zaprezentowała dwa nowe modele innowacyjnych platform pedał w postaci Void i Pendulum, które rzucają wyzwanie tradycyjnym konstrukcjom, a to dzięki swojemu otwartemu projektowi. Zanim wejdziemy w ich szczegóły warto przypomnieć, że oba modele przypominają pedały MT-ZERO marki Tioga, które również wyróżniały się ultracienkim profilem, osiągniętym dzięki eliminacji tradycyjnego trzpienia. MT-ZERO miały 7 mm grubości, zwężając się do 4 mm w centrum i wykorzystywały duże łożysko zewnętrzne w pobliżu ramienia korby. Jednak zostały wycofane ze sprzedaży z powodu problemów z trwałością i ograniczonej akceptacji rynkowej. Wygląda więc na to, że Outlier MTB ma coś ważnego do udowodnienia.

Wykonane z aluminium 7075 precyzyjnie obrabianego z użyciem maszyn CNC pedały Void posiadają otwartą platformę, eliminując tradycyjny centralny trzpień przechodzący przez środek. Dzięki temu projektowi but rowerzysty może lekko zginać się w kierunku otworu, co zwiększa przyczepność na strategicznie rozmieszczonych pinach wokół obwodu. Każdy pedał ma 18 stalowych pinów M4 (po dziewięć z każdej strony), które wystają na 5,71 mm, co ma zapewniać doskonałą trakcję. Platforma mierzy 115 mm długości i szerokości przy grubości zaledwie 9,85 mm, a para pedałów waży około 458 gramów.

Model Pendulum idzie o krok dalej, ograniczając wagę do 414 gramów i umieszczając platformę 12 mm poniżej osi pedału, co skutecznie obniża środek ciężkości rowerzysty o 17 mm w porównaniu z standardowymi pedałami. Taka konfiguracja poprawia stabilność i kontrolę, a podczas nagłego hamowania pedał wychyla się do przodu jak wahadło, sprzyjając ustawieniu stóp w pozycji pięty w dół. Konstrukcja sprawia również, że pedał wraca do właściwego ustawienia po zdjęciu stopy, co wymaga zamontowania pinów jedynie po jednej stronie. Platforma mierzy 120 mm na 115 mm, a jej grubość wynosi 14 mm w centrum i zwęża się do 7 mm na krawędziach.

Oba modele są wycenione na 299 dolarów kanadyjskich za zestaw, czyli 870 zł bez podatków. Pedały Void są już dostępne w sprzedaży, podczas gdy Pendulum trafi na rynek w drugim kwartale przyszłego roku. Oba modele to odważne odejście od konwencjonalnych projektów, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym są skoncentrowane na redukcji wagi i poprawie przyczepności. Eliminując centralny trzpień i wprowadzając otwartą platformę, pedały te mają na celu zapewnienie rowerzystom górskim lepszej wydajności i kontroli na szlakach.