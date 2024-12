Tego się nie spodziewaliśmy. Rosja pokazała wyjątkową broń w Wietnamie

Pierwsze spojrzenie na Klavesin-1RE. Rosja wzięła drona na targi zbrojeniowe

Wydarzenie Vietnam Defence Expo 2024, odbywające się na lotnisku Gia Lam w Hanoi w dniach 19–22 grudnia, zapisało się na kartach militarnej historii w bardzo bogaty sposób. Podczas tej wystawy prezentacji doczekała się bowiem cała masa nowych systemów bojowych, wśród których znalazł się rosyjski dron podwodny Klavesin-1RE. Ten sprzęt został specjalnie zaprojektowany do eksploracji głębin morskich i podwodnego rozpoznania i wedle wszelkich zapowiedzi ma być “przykładem najwyższego poziomu technologii morskiej”. Przypomina z kolei… torpedę.

Czytaj też: Rosjanie pokazali okręt, który ma rzucić wrogów na kolana. Czy już trzęsiecie się i boicie?

Klavesin-1RE został zaprojektowany specjalnie po to, aby sprostać wyzwaniom w trudnych środowiskach podwodnych. Jego imponujące parametry techniczne obejmują maksymalną głębokość operacyjną wynoszącą 6000 metrów oraz zasięg prawie 300 kilometrów. Jest dodatkowo wyposażony w najnowocześniejsze czujniki, takie jak sonary boczne wysokiej i niskiej częstotliwości, skanery elektromagnetyczne oraz specjalne profilery dna morskiego, dzięki czemu ma móc z niezwykłą precyzją identyfikować i analizować obiekty podwodne.

Czytaj też: Nagrali superbroń w akcji. Tego nuklearnego pocisku Rosjan nic nie powstrzyma

Dodatkowo, system kamer pokładowych umożliwia temu dronowi szczegółowe inspekcje wizualne, co czyni z Klavesin-1RE nieocenione narzędzie do mapowania dna morskiego, oceny infrastruktury czy identyfikacji obiektów podwodnych. Jest jednocześnie zaprojektowany do autonomicznego działania, dzięki czemu jest w stanie realizować zaprogramowane misje z minimalnym udziałem człowieka. Komunikację realizuje z kolei z użyciem zaawansowanych łącz hydroakustycznych i radiowych, które gwarantują płynną transmisję danych. To wszystko sprawia, że Klavesin-1RE ma być wszechstronnym narzędziem do zastosowań wojskowych, monitoringu środowiskowego i inspekcji infrastruktury.

Czytaj też: Rosja zbuduje kolosa. Sztorm rzuci wyzwanie potężnym lotniskowcom USA

Sukces Klavesin-1RE na rynkach międzynarodowych będzie zależał od dostosowania jego możliwości do potrzeb operacyjnych i budżetów potencjalnych nabywców. Dla krajów takich jak Wietnam zakup tak zaawansowanych systemów będzie wymagał szczegółowych analiz kosztów i korzyści oraz strategicznych rozważań dotyczących bezpieczeństwa morskiego. Nie jest to bowiem tak wszechstronny sprzęt, jak np. dron latający, którego zastosowanie bardzo łatwo jest sobie wyobrazić.