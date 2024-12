Nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked będzie pełne niespodzianek. Samsung szykuje kolejną nowość

Styczniowe Samsung Galaxy Unpacked zapowiada się ciekawie

Jeśli śledzicie doniesienia związane z serią Galaxy S25, to zapewne wiecie, że w tej generacji pojawić się może zupełnie nowy model o nazwie S25 Slim. Będzie to smartfon zachwycający swoją smukłą konstrukcją, co oznacza, że Samsung pójdzie w tym samym kierunku, co Apple (podobno). Jednak o ile iPhone 17 Air zapowiada się po prostu na zastępstwo dla modelu Plus, bez większych szałów i z masą kompromisów, o tyle urządzenie południowokoreańskiego giganta może plasować się na podobnym poziomie co Galaxy S25 Ultra, a przynajmniej pod kątem mobilnej fotografii. W dodatku nie będzie on zastępstwem dla jednego ze smartfonów Galaxy S, a dodatkiem do serii.

Jednak na nowym flagowcu się nie skończy. Jak donosi południowokoreański serwis Yonhap, Samsung ma zamiar zaserwować jeszcze jedną niespodziankę. W tym roku zrobił tak z Galaxy Ring, bez ostrzeżenia potwierdzając wieloletnie pogłoski o inteligentnym pierścieniu. Urządzenie ostatecznie miało premierę dopiero latem, jednak jego zapowiedź dostaliśmy w styczniu. Na Galaxy Unpacked 2025 podobną zapowiedź zaliczy inny produkt – okulary XR. Będzie to dopiero prototyp, a finalny produkt trafi na rynek w kolejnych miesiącach.

Okulary mają być lekkie, osiągając około 50 gramów wagi i z pozoru będą wyglądać jak zwyczajne okulary przeciwsłoneczne. Mają jednak oferować funkcję rozszerzonej rzeczywistości, a także takie funkcje, jak płatności, rozpoznawanie gestów czy rozpoznawanie twarzy przy pomocy sztucznej inteligencji. Co prawda źródła mówi o „okularach AR”, podczas gdy sam Samsung wspomina o „nadchodzącym urządzeniu XR”. Możliwe jednak, że na początku ich funkcjonalność będzie ograniczona do rozszerzonej rzeczywistości (AR), a sama platforma, o której już wielokrotnie wspominała firma, będzie obejmować przypadki użycia mieszanej rzeczywistości (XR), aby dostosować się do wszystkich typów przyszłych urządzeń AR, VR i XR.

Zgodnie z raportami nadchodzące okulary XR/AR firmy Samsung będą wykorzystywać chipset AR1 firmy Qualcomm jako główną jednostkę przetwarzającą i chip NXP do przetwarzania pomocniczego. Pozostała specyfikacja obejmuje 12-megapikselowy aparat CMOS Sony IMX681 do rozpoznawania kodów QR i gestów oraz baterię 155 mAh. Na pokładzie ma znaleźć się Gemini, co zapewni dostęp do sztucznej inteligencji i pozwoli na konkurowanie z innymi urządzeniami tego typu, które już są dostępne na rynku.