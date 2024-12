Zapomnij o konsoli Sony i zapisz nazwę Afeela. Firma szykuje coś znacznie ciekawszego

Sony i Honda stworzą elektryczny samochód Afeela, który rzuci wyzwanie Tesli

Sony Honda Mobility (SHM), a więc partnerstwo dwóch ikonicznych japońskich firm, wywołało właśnie spore poruszenie na rynku pojazdów elektrycznych. Po ponad dwóch latach współpracy duet uznał bowiem, że jest gotowy zaprezentować swój pierwszy elektryczny sedan – Afeela. Ten przełomowy pojazd zadebiutuje publicznie na targach Consumer Electronics Show (CES) 2025 w Las Vegas, gdzie wszyscy odwiedzający będą mogli na własne oczy przekonać się, jak w rzeczywistości prezentuje się to dumnie zapowiadane “nowatorskie podejście do innowacji w dziedzinie EV”.

Afeela to elektryczny sedan, który ma zaskoczyć konkurencję swoim systemem napędu na cztery koła z dwoma silnikami, zapewniającym wysoką moc na obu osiach. Chociaż całkowita moc jeszcze nie została oficjalnie ujawniona, to szacunki sugerują ponad 400 koni mechanicznych, a więc znacznie powyżej tego, do czego przyzwyczaiły nas m.in. miejskie BEV. Jako że ten elektryczny samochód jest zasilany akumulatorem o pojemności 91,0 kWh, powinien osiągnąć zasięg od 400 do 440 kilometrów na jednym ładowaniu z mocą do 150 kilowatów, ale wydajny układ napędowy to nie wszystko.

Dzieło Sony i Hondy ma też pochwalić się zaawansowanym zawieszeniem czy specjalnie zoptymalizowanymi oponami, ale przede wszystkim kabiną pełną nowoczesności. Kierownica w kształcie litery U, w pełni cyfrowy kokpit, oświetlenie ambientowe i minimalistyczny design, to połączenie, które ma świadczyć o wysokiej funkcjonalności przy zachowaniu stylu, a na dodatek ma na nowo zdefiniować tradycyjne doświadczenie kierowania pojazdem. Zwłaszcza że partnerstwo SHM wykorzystuje nie tylko dorobek Hondy w motoryzacji, ale też rozległe doświadczenie Sony w branży rozrywkowej, co przejawi się w integracji usługi Ridevu w pojeździe. Pasażerowie będą więc mogli cieszyć się bogatą biblioteką filmów Sony Pictures Entertainment, zamieniając długie podróże w kinowe doświadczenie.

Produkcja Afeela rozpocznie się w 2025 roku, a pierwsze dostawy zaplanowano na 2026 rok, choć najważniejsze szczegóły poznamy już na wspomnianych targach CES 2025. Będzie to pierwsza okazja, aby publicznie zobaczyć tego elektrycznego sedana oraz poznać jego szczegóły techniczne.