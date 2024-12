FromSoftware pod skrzydłami Sony? Firma staje się największym udziałowcem twórców Elden Ring

Sony nie wykupuje FromSoftware, ale wykłada ogromną kasę na stół

FromSoftware nie trafia do rodziny PlayStation Studios i twórcy takich gier jak Dark Souls, Elden Ring czy Bloodborne nie zostali całkowicie wykupieni przez Sony, jak od dłuższego czasu się plotkowało. To jednak nie znaczy, że Sony nie poczyniło żadnych kroków dotyczących nawiązania bliższych stosunków z deweloperami najpopularniejszych soulslike’ów, a wręcz przeciwnie — dziś samo Sony ogłosiło, że firma zwiększyła swoje udziały w Kadokawie — firmie-matce FromSoftware — oficjalnie stając się jej największym udziałowcem. W ogłoszeniu czytamy:

Fot.: Arkadiusz Dziermański

Kadokawa Corporation i Sony Group Corporation podpisały dziś umowę o strategicznym sojuszu kapitałowym i biznesowym, uzgadniając przeprowadzenie przydziału przez Kadokawa na rzecz Sony w dniu 7 stycznia 2025 roku, przy czym Sony nabędzie 12 054 100 nowych akcji Kadokawa za około 50 miliardów jenów. Wraz z nabyciem nowych akcji Sony stanie się największym udziałowcem Kadokawy, posiadając około 10% jej akcji, w tym akcje nabyte wcześniej przez Sony w lutym 2021 roku.

Wszyscy mają skorzystać na tej umowie

Kadokawa to nie tylko gry wideo, ale także między innymi anime — i to naprawdę dobre oraz szanowane serie, takie jak Kimi no Na wa., Overlord, Bungou Stray Dogs, Made in Abyss, Re:Zero, Sword Art Online czy Highschool DxD. Przypomnijmy w tym miejscu, że Sony jakiś czas temu wykupiło Crunchyroll, czyli największy serwis streamingowy z anime — więc ruch z Kadokawą ma jeszcze więcej sensu.

Kadokawa dzięki umowie z Sony może wykorzystać popularność oraz globalne zasięgi firmy, żeby ich treści trafiały do jeszcze szerszego grona odbiorców, za to Sony będzie mogło korzystać z masy już i tak niezwykle popularnych IP Kadokawy. Takeshi Natsuno, dyrektor generalny Kadokawy, komentuje:

Oczekuje się, że ten sojusz nie tylko jeszcze bardziej wzmocni nasze możliwości tworzenia IP, ale także zwiększy nasze możliwości media mix dzięki wsparciu Sony w globalnej ekspansji, umożliwiając nam dostarczanie naszego IP większej liczbie użytkowników na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że w znacznym stopniu przyczyni się to do maksymalizacji wartości naszego IP i zwiększenia wartości naszej firmy w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Cóż, to już chyba najwyższa pora na Bloodborne na PC i drugą część na PlayStation 5. Prawda? Prawda…?

Źródło: Sony