Wiedźmin 4, nowa gra Naughty Dog i oficjalne GOTY. Podsumowanie The Game Awards 2024

Oficjalnie: Astro Bot najlepszą grą 2024 roku

Do tytułu gry roku nominowane było Metaphor: ReFantazio, Final Fantasy 7 Rebirth, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Black Myth: Wukong, Balatro oraz Astro Bot. Wygrała (w moim odczuciu jak najbardziej zasłużenie) fenomenalna platformówka od Team Asobi. Tym samym Astro Bot został oficjalnie okrzyknięty najlepszą grą 2024 roku.

Czytaj też: Wiedźmin 4 zapowiedziany. Obejrzyj, jak “woke sprawi, że Redzi podzielą historię Ubisoftu”

Źródło: Sony Interactive Entertainment / Team Asobi

Pierwszy zwiastun Wiedźmina 4! Ciri oficjalnie główną bohaterką!

CD Projekt RED zaprezentował pierwszy pełnoprawny zwiastun czwartej odsłony Wiedźmina. Tym razem głównym bohaterem nie będzie Geralt (czego można było się spodziewać), a starsza niż do tej pory Ciri, która w zaprezentowanym materiale prezentuje się jako profesjonalna zabójczyni potworów. Zwiastun pełen był charakterystycznych elementów serii — srebrnego miecza, znaków magicznych i brutalnej walki. Polski deweloper na razie opisuje grę następująco:

Źródło: CD Projekt Red Źródło: CD Projekt Red

Poznaj Ciri, profesjonalną zabójczynię potworów, która wyrusza w podróż przez pełen niebezpieczeństw, tętniący życiem świat mrocznego fantasy. Przekonaj się, jakie wyzwania i niebezpieczeństwa czekają na nią na wiedźmińskim szlaku!

Data premiery nie została ujawniona, ale prędko raczej gry nie należy się spodziewać. Lepiej się zatem uzbroić w cierpliwość.

Czytaj też: PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień. Nostalgiczna rozpiska w sam raz na święta!

Intergalactic: The Heretic Prophet. Nowe IP od Naughty Dog

Naughty Dog, studio znane z The Last of Us czy Uncharted, ogłosiło długo zapowiadane całkowicie nowe IP — ale można raczej stwierdzić, że kosmicznego klimatu mało kto się spodziewał. Intergalactic: The Heretic Prophet, bo o tej grze mowa, to osadzona w przyszłości historia łowczyni nagród, która wyrusza w podróż przez międzygalaktyczne pustkowia. Zwiastun, chociaż dość enigmatyczny, zapowiada bogaty świat, świetną grafikę i typową dla Naughty Dog grę (co jest komplementem). Na więcej szczegółów — w tym datę premiery — musimy jednak jeszcze poczekać.

Czytaj też: Cyberpunk 2077 dalej w sercu CD Projekt Red. Wersja 2.2 już jest dostępna!

Elden Ring: Nightreign. Zaskoczenie w postaci kooperacyjnej przygody

FromSoftware, po doskonałej podstawce i świetnie przyjętym dodatku fabularnym, powraca do świata Elden Ring z zapowiedzią samodzielnej kooperacyjnej gry z podtytułem Nightreign. Gra, przewidziana na 2025 rok, pozwoli trójce graczy wspólnie stawić czoła wyzwaniom PvP i PvE. Zwiastun zapowiada szybszą i bardziej dynamiczną rozgrywkę (coś w stylu Sekiro: Shadows Die Twice), ale jednocześnie zachowuje charakterystyczny dla serii klimat i mechanikę walki. Tak, będą wielcy i mocarni bossowie.

Project: Robot, czyli tajemniczy projekt Fumito Uedy

Twórca takich klasyków jak Ico, Shadow of the Colossus czy The Last Guardian, po raz kolejny chce ukazać swój geniusz. Fumito Ueda zaprezentował zwiastun nowego projektu, który na razie pozostaje bez tytułu. Materiał obfituje w surrealistyczne obrazy i unikalny klimat, co jest znakiem rozpoznawczym gier Uedy. Fani jego twórczości mogą być pewni, że czeka ich coś wyjątkowego — i będzie to bez dwóch zdań ogromne wydarzenie w świecie gamingu.

Czytaj też: Fortnite zamienia się w Counter Strike’a. Epic Games nie przestaje zaskakiwać

Borderlands 4. Więcej tego samego, ale to dobrze

Gearbox Software nie zawiodło fanów serii, prezentując zwiastun Borderlands 4. Gra obiecuje wszystko, za co pokochano wcześniejsze części — absurdalny humor, różnorodny arsenał pukawek i jeszcze więcej chaosu. Premiera zaplanowana jest na przyszły rok.

Sequel Okami. Powrót klasyka po wielu latach

Po niemal dwóch dekadach Okami powraca z długo wyczekiwanym sequelem. Nowy zwiastun, utrzymany w charakterystycznym stylu, wzbudził entuzjazm wśród fanów tej kultowej gry. To wielki powrót jednej z najpiękniejszych opowieści w historii gier; i ponownie, jest na co czekać!

Czytaj też: Nostalgiczny prezent od Sony. Zamień swoje PS5 w stare konsole PlayStation!

The Outer Worlds 2. Kosmiczna przygoda od Obsidian

Obsidian Entertainment zapowiedziało kontynuację swojego RPG. The Outer Worlds 2 obiecuje większy świat, nową fabułę i jeszcze więcej swojego charakterystycznego humoru. Zwiastun, choć oszczędny w szczegóły, zapowiada sequel, który — chociaż może nie porwie — to bez dwóch zdań zainteresuje wielu graczy.

Mafia: The Old Country z nowym materiałem

Nowa odsłona Mafii przeniesie nas na Sycylię w drugiej dekadzie XX wieku. The Old Country zaoferuje możliwość poznania początków mafijnej działalności w przepięknej, realistycznej włoskiej scenerii. Gra zadebiutuje latem 2025 roku, a ze zwiastuna zwyczajnie kipi klimat serii.

Czytaj też: PS5 Pro Enhanced – czy to oznaczenie ma jakiekolwiek znaczenie? Odpowiedź jest… skomplikowana

Project Century, czyli dowód nieskończonych sił Ryu Ga Gotoku Studio

Ryu Ga Gotoku Studio, znane z serii Judgment oraz przede wszystkim Yakuza czy (chociaż właściwie w Japonii to po prostu) Like a Dragon, zaprezentowało swój najnowszy projekt. Project Century to brutalna historia osadzona w Japonii w 1915 roku. Zwiastun ukazał walki w deszczu i niezwykle sugestywną atmosferę, która zapowiada coś zupełnie nowego dla tego studia. Kraj Kwitnącej Wiśni przed wieloma latami w brutalnej wersji? Jestem na tak.

Helldivers 2 z wyczekiwaną nowością

Studio Arrowhead pokazało nową aktualizację do Helldivers 2, czyli cichego fenomenu ostatniego czasu, zatytułowaną Omens of Tyranny. Największą nowością jest wprowadzenie frakcji Illuminati oraz dodatkowych map i wyzwań. A co najważniejsze, to fakt, że aktualizacja jest już dostępna i gotowa do pobrania.

Czytaj też: Tak pięknego Wiedźmina 3 jeszcze nie było! Tego moda poleca nawet CD Projekt Red

Dave The Diver: In The Jungle. Pierwsze DLC do udanego indyka

Jedna z najbardziej udanych gier indie ostatnich lat otrzyma swoje pierwsze pełnoprawne rozszerzenie. In The Jungle zabierze nas do tropikalnych lasów, gdzie czekają nowe wyzwania i egzotyczne gatunki ryb. Premiera planowana jest na koniec 2025 roku.

Tegoroczne The Game Awards potwierdziło, że branża gier wideo nie przestaje zaskakiwać. Od wielkich powrotów po intrygujące nowości – nadchodzące miesiące będą obfitować w premiery, na które warto czekać. Czy któraś z zapowiedzi szczególnie przykuła Waszą uwagę?