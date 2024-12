Home Gry i filmy Fortnite zamienia się w Counter Strike’a. Epic Games nie przestaje zaskakiwać

Fortnite zamienia się w Counter Strike’a. Epic Games nie przestaje zaskakiwać

Fortnite to globalny fenomen i jedna z najpotężniejszych gier-usług w historii. Goku latający na chmurce, niżej biegający Travis Scott obok Kapitana Ameryki, a gdzieś w tle jeszcze tańczący Naruto, chodzący Peter Griffin z Family Guy i Neymar z Johnem Wickiem w Cybertrucku. To, ile Epic Games zrobiło kolaboracji, wprowadziło najróżniejszych trybów gry i ilu graczy zaangażowało w swoje dzieło, przerosło najśmielsze oczekiwania każdego. A to nie koniec niespodzianek.