Tak pięknego Wiedźmina 3 jeszcze nie było! Tego moda poleca nawet CD Projekt Red

Wiedźmina nigdy nie za wiele

Ostatnio wiele dzieje się w kwestii Rzeźnika z Blaviken. Andrzej Sapkowski już za moment wydaje nową książkę z uniwersum Białego Wilka — Wiedźmin – Rozdroże Kruków trafi na półki księgarni już 29 listopada tego roku, czyli… już jutro — a do tego CD Projekt Red oficjalnie ogłosiło, że Project Polaris, czyli kolejny duży Wiedźmin, otwierający całkowicie nową sagę, wszedł w fazę produkcji na pełną skalę. Do tego nad Wiedźminem 4 ma pracować nawet ponad 60 procent całego zespołu.

Źródło: CD Projekt Red

Ostatnio polski deweloper na X dał również znać, że planuje już zakończyć wspieranie swoich starszych projektów i całe swoje zasoby przenieść na to, co nadchodzi. Oficjalne konto Cyberpunka 2077 w odpowiedzi na post użytkownika na X, proszącego o update z oznaczeniem PS5 Pro Enhanced dla Cyberpunka, odpisało, że na ten moment nie planuje patcha dla najnowszej konsoli Sony z dopiskiem „Pro” w nazwie. Skoro najnowsza gra polskiego studia nie dostanie zatem takiej łatki, to ze spokojem można założyć, że Wiedźmina 3 spotka podobny los i przygody Białego Wilka także nie będą wspierać możliwości ulepszonego PlayStation 5. Sytuacja ma się jednak nieco inaczej na pecetach.

Wiedźmin 3 jeszcze piękniejszy na PC!

The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition, długo wyczekiwany mod HalkHogana, wreszcie jest gotowy do pobrania. Nie jest to jednak jakaś losowa modyfikacja, a kolosalna praca całego zespołu, który postanowił zrobić ostateczną wersję graficzną next-genowego świata Wiedźmina 3. W efekcie mamy tutaj takie ulepszenia, jak nowe tekstury, bardziej szczegółowe modele, lepszy poziom szczegółowości obiektów, dodanie shaderów i wiele więcej, a to wszystko jest zgodne z oryginalną wizją artystyczną CD Projekt Red. Polski deweloper sam promuje modyfikację na swoim profilu na X. Wszelkie zmiany graficzne i porównania z „normalną” wersją gry możecie zobaczyć poniżej.

Źródło: X / The Witcher

Źródło: NexusMods / HalkHogan

Samą modyfikację HalkHogan na NexusMods opisuje w następujący sposób:

The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition to projekt stworzony od serca, który poprawia i przerabia ogromną ilość zasobów gry (tekstury, modele, materiały i inne), a liczbę tych zmian można liczyć w tysiącach. Wszystko jest starannie wykonane z dbałością o każdy szczegół. Wszystko po to, by gra była bardziej szczegółowa, realistyczna, spójna i jak najwierniej oddawała klimat brudnego świata Wiedźmina. Teraz możesz przeżyć najpiękniejszą przygodę w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon!

Źródła: X / The Witcher, NexusMods