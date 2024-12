PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień. Nostalgiczna rozpiska w sam raz na święta!

Powrót klasyków ze starszych konsol PlayStation, kilka bardziej familijnych propozycji, a także trochę dinozaurów, wyścigów czy klimatycznej powieści wizualnej. Nowy zestaw gier w PS+ Extra prezentuje się naprawdę nieźle, ale w końcu produkcje trafiające do najdroższego PS Plus Premium także prezentują się kusząco. Wszystkie gry do abonamentów trafią 17 grudnia.

PlayStation Plus Extra — wszystkie nowe gry w grudniu 2024:

Sonic Frontiers (PS4, PS5);

Forspoken (PS5);

Rabbids: Party of Legends (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

WRC Generations (PS4, PS5);

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (PS4, PS5);

Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5);

Coffee Talk (PS4, PS5);

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PS4, PS5);

A Space for the Unbound (PS4, PS5);

PHOGS (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

Biped (PS4, PS5).

Źródło: PlayStation

PlayStation Plus Premium — wszystkie nowe gry w grudniu 2024:

Sly 2: Band of Thieves (PS4, PS5);

Sly 3: Honor Among Thieves (PS4, PS5);

Jak and Daxter: The Precursor Legacy (PS4, PS5);

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PS VR2).

Jakie gry znikną z PS Plus w grudniu?

Niestety, grudzień nie przyniesie samych dobrych informacji w kwestii gier w PlayStation Plus. Chociaż zestawienie tytułów, które się w usłudze pojawiają, może się podobać, to znikające gry z PS+ Extra i Premium 17 grudnia dla niektórych graczy także mogą okazać się ciosem. Mowa tu bowiem o takich grach jak:

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin;

Moonscars;

Mega Man 11;

Grime Definitive Edition;

Tinykin;

Prodeus;

Mega Man Legacy Collection;

Mega Man Legacy Collection 2;

Evil Genius 2 World Domination;

Judgement;

Judgement Remastered;

Dead Island Definitive Edition;

Dead Island Riptide Definitive Edition;

GigaBash.

Źródło: PlayStation

Źródło: PlayStation Blog