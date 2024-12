Cyberpunk 2077 dalej w sercu CD Projekt Red. Wersja 2.2 już jest dostępna!

To nie update do PS5 Pro, więc co?

Jak już informowaliśmy na łamach CHIP, niemal od samej premiery PlayStation 5 Pro, CDPR bombardowane jest na X pytaniami dotyczącymi łatki dla przygód V i Johnny’ego Silverhanda do najnowszej wersji konsoli japońskiej firmy. CD Projekt Red stale jednak bezpośrednio komunikuje, że nie ma w planach poświęcać czasu na dostosowywanie swojej gry do PS5 Pro i to nie jest to. Wiemy także, że polski deweloper w przypadku akurat tej gry nie planuje dodawać Nowej Gry+ i na to także nie ma co liczyć.

Źródło: X / Cyberpunk 2077

Można było więc pomyśleć — jak napisałem w pierwszym akapicie — że Cyberpunk 2077 jest już grą kompletną, która nie doczeka się żadnych więcej aktualizacji, a CDPR (którego ponad 60 procent pracuje obecnie nad Wiedźminem 4) patrzy tylko przed siebie. A jednak nie do końca!

Cyberpunk 2077 2.2. Co wprowadza nowy patch?

Oficjalny profil Cyberpunka 2077 na X ogłosił ostatnio, że podczas transmisji REDstreams CD Projekt Red pokaże wszystkie nowości, które trafią do CP2077 wraz z nową łatką. Polski deweloper nie zdradzał absolutnie niczego, co miała ona wprowadzić (poza tym, że oficjalnie napisał, że nie będzie to update do PS5 Pro), jednak Redzi cały czas podgrzewali atmosferę. Teraz już mamy komplet informacji w sprawie najnowszego update’u.

Nowe elementy gry w aktualizacji 2.2 to:

Technologia Rayfield CrystalCoat, z początku zaprojektowana z myślą o pojazdach Rayfield, została rozszerzona na inne marki. Gracze mogą teraz zmieniać lakier na pojazdach Herrera, Mizutani, Quadra i Villefort. Co więcej, można używać funkcji CrystalCoat, by zmylić policję i obniżyć swój poziom poszukiwania przez NCPD — zagrywka doskonale wszystkim znana z Grand Theft Auto.

Kiroshi przedstawia TWINTONE! Funkcja CrystalCoat zyskuje popularność, a TWINTONE wyniesie lakierowanie pojazdów na wyższy poziom. Wystarczy zeskanować samochód optyką Kiroshi, otworzyć zakładkę TWINTONE, a następnie zapisać kolorystykę pojazdu za niewielką opłatą. Po tym będziemy mieć możliwość wybrania danej kolorystyki z bazy TWINTONE w menu CrystalCoat. Znajdziemy tam również bazowe gamy kolorów dla wszystkich pojazdów kompatybilnych z CrystalCoat, a także unikalne gamy wyłącznie dla modelu pojazdu, z którego zostały skopiowane. Deweloperzy informują jednak, że należy pamiętać, iż klonowanie kolorystyki nie jest możliwe w przypadku pojazdów, które są powiązane z zadaniami, należą do NCPD lub są niekompatybilne z technologią CrystalCoat.

Wszystkie pojazdy kompatybilne z funkcją CrystalCoat i TWINTONE są oznaczone ikoną puszki spreju na stronie Autofixer.

Dziesięć pojazdów z ulic Night City, o które najczęściej prosili gracze, jest teraz dostępnych do zakupu za pośrednictwem Autofixera:

Mizutani Shion MZ1, Mizutani Shion Targa MZT

Thorton Galena GA32t

Thorton Colby CST40

Archer Quartz EC-L r275

Quadra Type-66 640 TS

Quadra Type-66 680 TS

Mahir Supron FS3-T

Villefort Deleon V410-S Coupe (wymagane Widmo wolności)

Mizutani Hozuki MH2 (wymagane Widmo wolności).

Po akcie pierwszym, podczas podróży V autem, Johnny będzie teraz od czasu do czasu pojawiał się na siedzeniu pasażera, by skomentować bieżące wydarzenia lub na nie zareagować.

Ulepszony tryb fotograficzny, w tym:

Kamera drona jest teraz kamerą swobodną, a nie kamerą orbitalną, wyśrodkowaną na V.

Zwiększono zasięg kamery.

Pełna kolizja (WŁ./WYŁ.) – opcja ta określa, czy kamera będzie uwzględniać kolizje obiektów w grze.

Blokada kamery (WŁ./WYŁ.) – kamera blokuje się, by gracz mógł uniknąć przypadkowego kliknięcia i zniszczenia ujęcia.

Kamera precyzyjna (WŁ./WYŁ.) – spowalnia kamerę, by ułatwić celowanie.

Format obrazu (Tylko na PC. Zrzuty ekranu w niestandardowej rozdzielczości nie są dostępne na konsolach. Systemy konsolowe mogą eksportować obrazy jedynie w standardowym formacie 16:9.)

Zakładka z postaciami: dodaj do zdjęcia aż do 3 NPC-ów, wybierając ich z listy ponad 20 postaci. Możesz spersonalizować ich pozycję, pozę i wyraz twarzy.

Zakładka z oświetleniem: pozwala dodać i dostosować źródła światła.

Naprawiono wizualne błędy związane z głębią ostrości.

Dodano suwak intensywności efektów.

SmartFrames od Kiroshi pozwala graczom wyświetlać zrzuty ekranu z trybu fotograficznego dzięki interakcji z ramkami w mieszkaniu V. To sprawia, że będzie można przejrzeć swoją kolekcję zdjęć w nowej zakładce Galeria, która znajduje się obok Dziennika, Drzazg i Tarota. Galeria pobiera obrazy w formacie .png z folderu zrzutów ekranu na komputerze lub z galerii konsoli.

Dodano więcej opcji personalizacji V:

32 kolory oczu

18 rodzajów makijażu ust

17 kolorów paznokci

10 rodzajów makijażu policzków

16 rodzajów makijażu oczu

4 blizny na twarzy

5 kształtów brwi

4 tatuaże na twarzy

2 tatuaże na ciele

8 opcji kosmetycznych wszczepów twarzy

Wzbogacono Kreator Postaci o nową funkcję losowego generatora postaci – suwak Normals-Punk. Niezależnie od tego, czy chcesz nadać V stonowany, swobodny wygląd, czy odważny, ostry styl, można teraz użyć suwaka, aby uzyskać idealną równowagę.

Dodano jeszcze więcej sekretów do odkrycia w Night City.

Zadania i otwarty świat

Do tego przeformułowano także cele zadań, które nakazują odczekać określony czas, aby zrobić postępy. Gra jest zaprojektowana w taki sposób, że nie zawsze pozwala graczom przewinąć czas w grze, aby osiągnąć cel. Zamiast tego wymaga od nich kontynuowania gry, aby aktywować następne wydarzenie.

Podejrzenie cyberpsychozy: Gdzie leży pies pogrzebany – naprawiono błąd, w wyniku którego na ciele cyberpsychopaty nie było żadnej drzazgi, co blokowało postępy.

Bunraku – znajdująca się na dachu AV Trauma Team będzie teraz właściwie ukryta w trybie skradania.

Widzimy się w Afterlife – naprawiono błąd, który powodował, że pomimo ukończenia zadania mogło pozostać oznaczone w dzienniku jako nieukończone z celami opcjonalnymi „Porozmawiaj z Padre” i „Porozmawiaj z Valentinos”.

Widmo wolności

Wysokie progi – usunięto błąd, w wyniku którego z powodu niewidzialnej ściany nie można było wyjść z windy, by porozmawiać z Yurim.

Dzień próby – usunięto błąd, w wyniku którego szybka podróż mogła zostać zablokowana, jeśli gracz zapisał grę zaraz po wyjściu z samochodu Reeda.

Kontrakt: Czekając na Dodgera – po uwolnieniu Bill i Charles będą teraz jechać ostrożniej i starać się nie potrącić zbirów Dodgera, zapobiegając niepotrzebnej walce.

Srebrne Trzewiczki – sekcja VIP w klubie Heavy Hearts będzie teraz dostępna dla graczy, którzy nie mogli spotkać się z Mr. Handsem z powodu karty dostępu, wymaganej do użycia windy.

Kryzys Tożsamości – drzwi garażowe, które uniemożliwiały graczom dotarcie na miejsce spotkania są teraz otwarte.

Interregnum – winda w klubie Heavy Hearts działa teraz poprawnie, więc V może wreszcie spotkać się z Mr. Handsem.

Ku otchłani – naprawiono błąd, w wyniku którego brakowało komunikatu o odłączeniu kabli od systemu sieci neuronowej.

Ciernie i gwiazdy – naprawiono błąd, w wyniku którego ściana blokowała drogę, gdy gracz próbował zanieść Songbird na prom.

Rozgrywka

Poprawiono jedną z animacji wykończeń kataną tak, by poprawnie wyświetlała dekapitację wroga.

Premia do redukcji kosztu pamięci RAM będzie teraz uwzględniana w przypadku ikonicznych haków: Wypalenie synaps i Załamanie systemu.

Ikony generacji V+ i V++, skorelowanego z imprintem osobowości Faceplate’u, będą teraz widoczne na interfejsie podczas jazdy.

Naprawiono błąd, w wyniku którego akcelerator synaptyczny pozostawał aktywny na stałe, jeśli gracz nie był w trybie walki.

Klakson samochodu nie będzie już trąbił, gdy gracz przeładuje broń podczas walki w pojeździe, grając kontrolerem.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że NCPD przestawało poprawnie funkcjonować po tym, jak gracz wziął udział w strzelaninie w Pacifice między Voodoo Boys a Trauma Team.

Inne

Naprawiono błąd, w wyniku którego dźwięki programów telewizyjnych były za ciche lub zupełnie niesłyszalne.

Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja CrystalCoat™ nie działała poprawnie po wejściu do pojazdu.

Zgodnie z życzeniem graczy obniżyliśmy rekordy w Trauma Drama.

W niektórych scenach, także w zakończeniach, dostosowano ruch ust V.

Usunięto błąd, w wyniku którego dubbing ucinał się podczas komunikatu o metrze na stacji Ebunike.

Poprawiono cienie z ray tracingiem dla V w trybie foto.

PC

Teraz będzie można prawidłowo przypisać W i S do różnych akcji, innych niż ich domyślne ustawienia w kategorii Pojazd.

Zoptymalizowano system wątków, by poprawić wydajność nawet o 33% na procesorach opartych na architekturze Intel Arrow Lake.

Dodano dodatkowe efekty Razor Chroma w niektórych sekcjach Widma wolności oraz w scenach romansowych.

Źródło: CD Projekt Red