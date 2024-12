Świąteczna magia z Huawei. Tablety, które łączą i inspirują

Tablet dla małego artysty, czyli HUAWEI MatePad 11.5” S

Jeśli szukacie idealnego prezentu dla dziecka, które kocha malować, rysować lub tworzyć cyfrowe projekty? HUAWEI MatePad 11.5” S to świetny wybór. Matowy ekran chroni wzrok nawet przy długim użytkowaniu, a mocne podzespoły sprawiają, że tablet płynnie radzi sobie z każdą aplikacją, od programów graficznych po edukacje, ale także gry czy inne aplikacje służące rozrywce — bo ta też jest ważna.

Tablet HUAWEI MatePad 11.5” S wyróżnia się matowym ekranem, który jest praktycznym rozwiązaniem, szczególnie dla osób często korzystających z urządzenia poza domem. Tutaj muszę przyznać, że kiedy sam korzystałem z tabletu z ekranem PaperMatte, to byłem pod wielkim wrażeniem — matowa powierzchnia wyświetlacza redukuje odbicia światła, a w połączeniu z jasnym ekranem i 144 Hz odświeżaniem obrazu, zapewnia wygodę i płynność podczas korzystania z tabletu w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, ekran lepiej radzi sobie z odciskami palców, bo właściwie w ogóle ich tutaj nie ma, co jest istotnym atutem.

Wydajność HUAWEI MatePad 11.5” S zapewnia 8-rdzeniowy procesor, wspierany przez 8 GB pamięci RAM, co pozwala na płynne działanie aplikacji i wielozadaniowość. Tablet oferuje również 256 GB pamięci wbudowanej, co zapewnia dużą przestrzeń na dane. Mamy tu także porządnej jakości aparat tylny o rozdzielczości 13 MP, kamerę selfie 8 MP oraz cztery głośniki, które wpływają pozytywnie na doświadczenie multimedialne. Bateria oferuje wystarczająco długi czas pracy na jednym ładowaniu, co czyni tablet bardzo praktycznym rozwiązaniem w codziennym użytkowaniu. Tu jest dosłownie wszystko, czego do szczęścia potrzeba — z bonusem w postaci matowego ekranu.

Jego kompaktowy rozmiar to dodatkowy atut — idealnie sprawdzi się podczas nauki, zabawy czy podróży. W świątecznej promocji tablet kosztuje tylko 1499 zł, co czyni go idealnym wyborem na prezent. Co więcej, Huawei przygotował także promocyjną cenę na dokupienie rysika M-Pencil 3. generacji za jedyne 199 zł. Taką okazję zwyczajnie żal przeoczyć.

Dla bardziej wymagających dorosłych: HUAWEI MatePad 12 X

Dla rodziców lub osób ceniących funkcjonalność i wygodę, HUAWEI MatePad 12 X będzie strzałem w dziesiątkę. Ten elegancki tablet oferuje większy, 12-calowy ekran, a na gwiazdkę Huawei w prezencie, poza klawiaturą w zestawie, oferuje ochronę ekranu oraz rysik — całkowicie za darmo. To już więc tablet, który może spokojnie zastąpić komputer, oferując przy okazji wygodę, za którą nie zapłacimy wcale gorszą jakością — idealny dla tych, którzy potrzebują wszechstronnego urządzenia do pracy, oglądania filmów, czy nawet przeglądania przepisów w kuchni.

Wracając jeszcze na chwilę do ekranu MatePada 12 X, mówimy tutaj o rozdzielczości 2,8K, zapewniającym odświeżanie do 144 Hz i jasność szczytową 1000 nitów, co sprawia, że wyświetlane treści są wyraźne i niezwykle płynne. 144 Hz to prawdziwy game changer i zwyczajnie ekran „nowej generacji”, który nadal niestety nie jest normą na rynku — ale u Huawei się nie rozczarujemy. Dzięki 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane, urządzenie gwarantuje płynne działanie i wystarczającą przestrzeń na przechowywanie plików. Tablet oferuje również długi czas pracy, który sprawi, że ładowanie nie będzie częstym zmartwieniem — a nawet kiedy trzeba będzie już tablet podładować, to zajmie to krótką chwilę, bo mamy na pokładzie szybkie ładowanie.

HUAWEI MatePad 12 X kusi również smukłą konstrukcją — waży 555 g i ma grubość 5,9 mm, co sprawia, że jest wyjątkowo mobilny i wygodny do codziennego użytku oraz transportu. Ja często wychodzę z domu z plecakiem, ale MatePad 12 X bez kłopotu zmieści się również do mniejszej torebki. Dodatkowo, dostępne kolory bieli i zieleni nadają urządzeniu elegancki, luksusowy wygląd, który jednocześnie jest odporny na odciski palców i zabrudzenia. Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to na pleckach znajdziemy dwa obiektywy 13 MP i 8 MP, a z przodu — kamerkę selfie 8 MP. Zapewniona jest więc wysoka jakość zdjęć i wideo podczas rozmów online.

A co ze świąteczną okazją? HUAWEI MatePad 12 X z błyszczącym ekranem możemy teraz dorwać w promocyjnej cenie 1999 zł — i to nie tylko świetny prezent, ale również inwestycja w urządzenie, które sprosta każdemu wyzwaniu. A w zestawie mamy rysik, ochronę ekranu oraz klawiaturę HUAWEI Smart Magnetic, która łączy się z tabletem za pomocą magnetycznego złącza, eliminując konieczność kabli czy Bluetooth. Działa również jako ochronny pokrowiec, zabezpieczając tablet, gdy nie jest używany. Dzięki pełnemu układowi klawiszy zapewnia wygodne pisanie, a tablet zyskuje funkcjonalność przypominającą laptopa. Smart Magnetic charakteryzuje się również wytrzymałą konstrukcją i nowoczesnym designem, idealnie pasując do tabletów Huawei, oferując mobilność i wygodę pracy. 1999 zł za cały pakiet to zatem naprawdę rozsądna kwota.

Tablety Huawei łączą pokolenia, ale to nie wszystkie świąteczne okazje!

Niezależnie od tego, czy szukamy prezentu dla dziecka, czy dorosłego, tablety Huawei wyróżniają się jakością i wszechstronnością. Dzięki nowoczesnym funkcjom, wydajności i wyjątkowej trwałości, stają się idealnym narzędziem zarówno do nauki, jak i rozrywki. To podarunek, który cieszy przez lata i inspiruje do odkrywania nowych pasji. Huawei nie zapomniało o fanach innych kategorii sprzętowych. Poza tabletami w świątecznej promocji znajdziemy jeszcze między innymi:

Fotosmartfon HUAWEI Pura 70 Ultra, doskonały do uchwycenia rodzinnych chwil w jakości profesjonalnych zdjęć, za 4999 zł, z etui i słuchawkami w prezencie.

Smartwatche HUAWEI WATCH GT 5 i WATCH GT 4, idealne dla osób aktywnych, dostępne w promocyjnych cenach z dodatkowymi paskami w zestawie.

Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 3, w cenie 549 zł, świetny dla miłośników zdrowego stylu życia.

Słuchawki bezprzewodowe FreeBuds, w tym FreeBuds SE 2 od 149 zł i FreeBuds 5i za 249 zł, idealne na zimowe spacery czy wieczorne rozmowy.

Te urządzenia to doskonały wybór na prezent, który spełni oczekiwania każdego, od nastolatka po seniora.

Dodatkowe korzyści tylko w sklepie huawei.pl

Świąteczne zakupy w sklepie huawei.pl to nie tylko okazja do znalezienia wyjątkowych prezentów w kuszących cenach, ale także dodatkowe korzyści:

Zakupy na 20 rat 0%,

Darmowa dostawa od 200 zł,

50 zł rabatu za zapis na newsletter.

Promocje obowiązują do 29 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania zapasów. Nie ma więc co czekać na ostatnią chwilę — lepiej zrobić zakupy już teraz i sprawić, by tegoroczne Święta były pełne radości i technologicznych niespodzianek.