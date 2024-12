Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4070 SUPER Prime OC?

W zestawie mamy dołączoną przejściówkę zasilania na 2x 8-pin. Poza tym nie ma holdera, ale szczerze mówiąc karta go nie potrzebuje.

Grafika zbytnio nie wyróżnia się wyglądem. Jest po prostu cała czarna i nie ma podświetlenia. W obudowie z oknem zniknie, ale jeśli nie lubicie RGB to powinniście być zadowoleni. Karta jest też dobrze wykonana, ale ma backplate wykonany z tworzywa sztucznego zamiast metalu. Poza tym jest dobrze spasowana, wykorzystane pozostałe materiały sprawiają też wrażenie solidnych.

Test Asus GeForce RTX 4070 SUPER Prime OC to dosyć kompaktowa karta, a jej wymiary wynoszą 269 x 120 x 50 mm. Widać więc, że bez problemów zmieści się w mniejszych obudowach. Waga to zaledwie ok. 750 g, więc jest ona naprawdę lekka. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech o średnicy 75 mm. Pracują one półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, a sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W. Dostępne wyjścia obrazu są standardowe dla RTX 4070 SUPER: 1x HDMI 2.1a oraz 3x DisplayPort 1.4a.

Na pokładzie mamy podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem znajdującym się z boku karty. Taktowanie boost jest takie samo na obu i wynosi 2520 MHz – mamy małe fabryczne podkręcenie. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio właśnie 2525 MHz.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 4070 SUPER Prime OC

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

Intel Arc A770: 101.5593

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W 1920 x 1080 wszystkie gry są płynne i spokojnie można cieszyć się z rozgrywki w powyżej średnio 60 fps.

2560 x 1440

W kolejnej tylko Alan Wake 2 notuje poniżej 60 fps. W pozostałych grach mamy w dalszym ciągu dobre wyniki.

3840 x 2160

W ostatniej sytuacja się zmienia i mamy tylko jedną grę ze średnią powyżej 60 fps. Tutaj potrzeba wydajniejszej grafiki.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Po włączeniu RT tylko w Alan Wake 2 mamy poniżej 60 fps. Jest więc nadal naprawdę bardzo dobrze.

2560 x 1440

W kolejnej przyda się już DLSS, bowiem mamy już tylko dwie gry ze średnią powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej są już naprawdę słabe wyniki i tutaj widać, że bez upscalerów czy generatora klatek najwyższe ustawienia nie przejdą.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Włączenie DLSS: Jakość sprawia, że mamy średnio powyżej 100 fps, a generator klatek tylko znacznie podbije te wyniki.

2560 x 1440

W kolejnej wystarczy ponownie DLSS: Jakość aby cieszyć się z płynnej rozgrywki. Dodanie FG sprawia, że w obui grach mamy średnio powyżej 100 fps.

3840 x 2160

W ostatniej widać, że w wymagającej grze z ray tracingiem przyda się inne ustawienie DLSS. Nawet po dodanieu generatora klatek mamy średnio poniżej 60 fps.

Temperatury

W spoczynku temperatura jest niska. Pod obciążeniem w trybie P jest dobrze, ale w Q już robi się dosyć ciepło. Natomiast do niebezpiecznych temperatur jeszcze długa droga.

Głośność

W spoczynku karta pracuje pasywnie. Pod obciążeniem w trybie Q jest cicho, choć nie najciszej. Natomiast takie ustawienie nie powinno przeszkadzać podczas działania. W trybie P karta robi się jednak słyszalna i jak widać jest jedną z głośniejszych w zestawieniu.

Pobór mocy

Pobór mocy w spoczynku czy pod obciążeniem jest bardzo dobry.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 250 MHz na rdzeniu i o 212 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta w swojej cenie wypada bardzo dobrze. Przegrywa ona może z 7900 GRE, ale różnice nie są bardzo duże. Asus GeForce RTX 4070 SUPER Prime OC odstaje jednak trochę od pozostałych modeli 4070 SUPER, które mają wyższe fabryczne OC. Było to jednak spodziewane i jak na tak mały model nie jest źle. W nieco wyższej cenie jednak w sklepach znajdziemy 7900 XT, który tutaj wypada znacznie lepiej.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem jest bardzo dobrze i tutaj przewaga nad 7900 GRE jest widoczna i spora. Model Prime przegrywa z innymi wersjami RTX 4070 SUPER, ale ponownie nie jest źle. W przypadku porównania do 7900 XT jest we wszystkich rozdzielczościach wydajniej – odwrotnie niż w przypadku rasteryzacji. Choć trzeba przyznać, że w 3840 x 2160 grafiki praktycznie są takie same.

Test Asus GeForce RTX 4070 SUPER Prime OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 4070 SUPER Prime OC kupicie za ok. 3100 zł. Nie jest to może najtańszy model RTX 4070 SUPER obecny w sklepach, ale jeśli szukacie małej karty kompatybilnej z SFF będzie ona bardzo dobrym wyborem.

Grafika jest czarna i nie ma podświetlenia. Nie będzie się więc zbytnio wyróżniała w obudowie. Jakość wykonania jest ok. Tutaj brakuje metalowego backplate zamiast obecnego z tworzywa sztucznego. W testach wypada ona bardzo dobrze jak na swoją cenę. Co prawda wyniki w rasteryzacji są trochę niższe od 7900 GRE, ale w RT mamy znaczną przewagę. W przypadku 7900 XT to w rasteryzacji model czerwonych ma sporą przewagę, a w RT wygrywa 4070 SUPER, ale tutaj już tak duże różnice nie są. W szczególności w 3840 x 2160 wyniki średnie są podobne. Natomiast 7900 XT jest droższy i ciężko o tak kompaktowy model. Oczywiście plusem 4070 SUPER jest obsługa DLSS, generatora klatek DLSS czy niższy pobór mocy.

Testowany model ma też podwójny BIOS. W trybie P jest chłodniej, ale karta może być słyszalna. W trybie Q jest odwrotnie. Możecie więc wybrać, na czym Wam zależy. Plusem karty są również całkiem fajne możliwości OC. Jeśli więc szukacie karty przeznaczonej do małych zestawów komputerowych to zdecydowanie warto dać jej szansę.