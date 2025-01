AMD – mnóstwo nowości na targach CES 2025

Jedną z najbardziej zaskakujących rzeczy była zmiana nazewnictwa rodzin produktów, która już wchodzi w życie. Być może w przyszłości ułatwi to wybór odpowiednich podzespołów oraz wprowadzi jakiś porządek, ale póki co wprowadza zamieszanie. Na szczęście to nie wszystko.

AMD zmienia nazwy

Dział grafiki AMD nie może się zdecydować na jeden, stały schemat nazewnictwa dla swoich kart graficznych. Firma po raz kolejny zmienia nazwy GPU. Wcześniej AMD przeszło od określania swoich kart marką HD 7000 series do R7/R9 200 series, RX 400 series oraz RX 5000 series (RDNA 1). Po trzymaniu się dłuższy czas schematu RX 6000 (RDNA 2) i RX 7000 (RDNA3), AMD znów nieznacznie zmienia markę. RX 9070 XT prawdopodobnie będzie okrętem flagowym tej generacji.

Firma dodała, że wprowadziła znaczące ulepszenia w jednostkach obliczeniowych, aby zwiększyć zarówno IPC (instrukcje na zegar/cykl), jak i samą częstotliwość dzięki nowym, zoptymalizowanym jednostkom obliczeniowym, ze szczególnym naciskiem na poprawę wydajności AI (dzięki akceleratorom AI 2. generacji), a także na ulepszoną przepustowość śledzenia promieni dzięki akceleratorom promieni 3. generacji. Bloki wyświetlacza i multimediów w RDNA 4 zostały również ulepszone dzięki nowemu silnikowi wyświetlania Radiance 2. generacji.

Czytaj też: AMD przedstawia Ryzen 9000X3D. Nowy flagowiec na horyzoncie

Jeśli chodzi o powód, dla którego AMD ponownie wprowadza nową nazwę, firma twierdzi, że dokonuje aktualizacji do RX 90_0, aby była zgodna z serią Ryzen 9000, a także dlatego, że pominie serię RX 8000, aby zachować ją zarezerwowaną dla procesorów graficznych opartych na architekturze RDNA 3.5. Schemat nazewnictwa próbuje również być podobny do sposobu nazywania rzeczy przez Nvidię i z pewnością wydaje się to mądrym posunięciem, biorąc pod uwagę, że przeciętny użytkownikjest znacznie bardziej zaznajomiony z kartami Nvidii, która trzyma się schematu przez bardzo, bardzo długi czas.

Ryzen AI Max+ – sztuczna inteligencja od AMD

AMD rozszerzyło swoją linię APU Ryzen AI 300, która do tej pory obejmowała Ryzen AI 9 HX 375, 370 i 365 oraz ich odpowiedniki PRO. Z jednej strony firma wprowadza bardziej przystępne cenowo chipy AI z nowymi Ryzen AI 7 (PRO) 350 i Ryzen AI 5 (PRO) 340. Z drugiej – debiutuje z mocniejszymi układami Ryzen AI Max i Max+ SKU.

W przyszłości firma podzieli swoje chipy AI PC na trzy klasy: Halo, Premium i Advanced. Nowe SKU Max i Max+ będą obejmować segment Halo, Ryzen AI 9 będzie klasą Premium, a Ryzen AI 7/5 będzie należeć do klasy Advanced. AMD twierdzi, że Max+ jest liderem wydajności i wygrywa w różnych zadaniach z takimi układami, jak Nvidia RTX 4090, Apple M4 Pro i Intel Ultra 9 288V. Na przykład podaje, że jej nowy APU Ryzen AI Max+ 395 jest średnio 2,6 razy szybszy niż Intel 288V w renderowaniu i około 1,4 razy szybszy w grach (testy syntetyczne).



W porównaniu z 14-rdzeniowym procesorem M4 Pro firmy Apple, AMD spodziewa się lepszej wydajności procesora Max+ 395 podczas renderowania w programach Blender, Corona i V-Ray, przy czym V-Ray wykazał najkorzystniejsze wyniki. Model Max+ 395 został porównany z Nvidia RTX 4090, gdzie propozycja AMD ma być 2,2 raza szybsza w przetwarzaniu SI (w tokenach/sekundę) w LM Studio. Firma chwali się, twierdząc, że jest to “pierwszy na świecie procesor Copilot PC+ obsługujący 70B LLM”.

Co ciekawe w przypadku procesorów AMD Ryzen AI klasy Halo Copilot+ (Max i Max+) – te jednostki SKU posiadają „nowy interfejs pamięci”, który firma określa jako „Unified Coherent Memory Architecture”. Dzięki temu nowemu interfejsowi procesory APU Ryzen AI Max i Max+ cieszą się przepustowością pamięci do 256 GB/s.

AMD Ryzen Z2 Series – nie tylko dla handheldów

Oficjalnie zaprezentowana na targach CES 2025 seria procesorów AMD Ryzen Z2 będzie dostępna w trzech wersjach, a jej dostępność planowana jest na pierwszy kwartał 2025 roku. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla handheldów – z układów AMD korzystają już Steam Deck, ASUS ROG Ally i Lenovo Legion Go – ale może znaleźć zastosowanie również w innych urządzeniach mobilnych.

Wersja Z2 Extreme będzie najwydajniejszym chipem, oferującym 8 rdzeni i 16 wątków, maksymalne taktowanie 5,0 GHz, 24 MB pamięci podręcznej i konfigurowalny TDP 15-35 W. Będzie miał 16 rdzeni graficznych. Następny jest standardowy Z2. Ma on tę samą 8-rdzeniową i 16-wątkową konfigurację, maksymalne wzmocnienie 5,1 GHz i tę samą pamięć podręczną 24 MB. Jednak jego konfigurowalny TDP wynosi od 15 do 30 W, podczas gdy zasila go 12 rdzeni graficznych.

Czytaj też: Procesor Ryzen 9 i tylko 70W poboru mocy. GMKTec pokazuje jak to zrobić

Ostatni jest chip Z2 Go, przeznaczony do znacznie słabszych produktów przenośnych w porównaniu do dwóch poprzednich. Zmniejsza liczbę rdzeni do 4, a wątków do 8. Ma maksymalne wzmocnienie 4,6 GHz, 10 MB pamięci podręcznej i 15-30 W konfigurowalnego zakresu TDP. Ta wersja będzie dostarczana z 12 rdzeniami graficznymi.

ASUS, Lenovo i inne firmy, które chcą wejść do segmentu gier przenośnych – można nawet przenośny Xbox, który póki co jest tylko plotką – prawdopodobnie wykorzystają te układy Z2 w swoich urządzeniach nowej generacji.

FidelityFX Super Resolution 4

Ostatnią istotną nowością jest FidelityFX Super Resolution 4. To następna generacja autorskiej technologii skalowania AMD, która wchodzi na ścieżkę uczenia maszynowego. Jest rozwijana dla kart graficznych z najnowszej architektury RDNA 4. Oznacza to, że w przeciwieństwie do poprzednich wersji FSR, ta będzie ekskluzywna jak na razie dla użytkowników nowej generacji kart graficznych serii RX 9000 firmy. W związku z tym nowe karty RX 9070 XT i RX 9070 będą obsługiwać FSR 4 i wszystkie jego funkcje skalowania oparte na ML dzięki “superdoładowanym obliczeniom AI” nowego sprzętu z akceleratorami SI drugiej generacji firmy AMD.

Producent twierdzi, że będzie to oznaczać “wysokiej jakości skalowanie do 4K” dla obsługiwanych gier, chociaż na razie nie pojawiły się żadne dokładne liczby dotyczące wydajności ani porównania. FSR 4 będzie działać ręka w rękę z istniejącym rozwiązaniem firmy do generowania klatek, a także Anti-Lag 2, aby zapewnić rozgrywkę o niskim opóźnieniu.

Jakby nie było, użytkownicy FSR 4 mogą spodziewać się dużego skoku jakości obrazu. Potencjalnie stanie się to rozwiązaniem sprzętowym AMD, tak jak Nvidia z DLSS.