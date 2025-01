Test ASRock Arc B570 Challanger OC

Jak wygląda i co oferuje ASRock Arc B570 Challanger OC?

Zestaw niczym nie zaskakuje – oprócz samej karty nie dostajemy niczego więcej. Natomiast holder nie jest potrzebny, podobnie jak przejściówka zasilania.

Grafika wygląda dobrze. Jest ona czarna i mamy małe podświetlenie z boku. Można je wyłączyć fizycznym przełącznikiem obecnym na końcu PCB. Przez otwór w backplate, czy z boku karty widać jednak srebrny radiator. Jest więc dobrze, choć całość nie jest zachwycająca. Ale szczerze mówiąc mamy do czynienia z modelem, który im będzie tańszy tym lepiej. Więc może to nawet i dobrze, że nie ma masy RGB, co z pewnością podniosło by cenę. Sama jakość wykonania jest również dobra. Z pewnością plusem jest metalowy backplate, a całość jest dobrze spasowana i sprawia wrażenie solidnej.

ASRock Arc B570 Challanger OC ma wymiary 249 x 132 x 41 mm. Zajmuje więc 2 sloty PCI i jest to dosyć kompaktowa konstrukcja. Waga wynosi 720 g, więc tutaj też nie powinna opadać ona w slocie PCI. Za chłodzenie odpowiadają dwa 100 mm wentylatory, który oczywiście pracują półpasywnie. Ich specjalna konstrukcja ma zapewniać możliwie najlepsze chłodzenie. Karta zasilana jest z jednego złącza PCI-E 8-pin, a sugerowany zasilacz powinien mieć 600 W mocy. Mamy więc standardowe złącze, które mają nawet starsze zasilacze. Dostępne złącza obrazu to 1x DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), 2x DisplayPort 2.1 (UHBR10), 1x HDMI 2.1a. Mamy więc najnowszy standard DisplayPort, choć porty oferują różne prędkości.

Testowana wersja kart ma fabryczne OC – zegar wynosi 2600 MHz. Nie mamy podwójnego BIOSu, więc jesteśmy zdani na jeden tryb działania grafiki. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio ok. 2750 MHz.

Specyfikacja ASRock Arc B570 Challanger OC

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

Intel Arc A770: 101.5593

Intel Arc B580: 101.6249

Intel Arc B570: 101.6256

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

Wyniki są różne. W 5 grach mamy najsłabszą wydajność spośród wszystkich kart, w 3 pokonuje RX 7600, w jednej A770, i w jednej RTX 4060. W części gier strata do RX 7600 nie jest też duża, ale jak zobaczycie po średniej, wypada słabiej od konkurenta. Mamy też tylko 3 gry z wynikiem ponad 60 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 jest już trochę lepiej – grafika wypada najsłabiej w 4 grach. ASRock Arc B570 Challanger OC jedynie też w Assassin’s Creed notuje powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 nie ma mowy o płynnej rozgrywce. Ale nie ma też zdziwienia, karta kompletnie nie została do niej stworzona.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Nawet w 1920 x 1080 mamy dosyć niskie wyniki w ray tracingu. Widać, że karta potrzebuje dopalacza w postaci XeSS, aby móc grać w ponad 60 fps.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości jest jeszcze gorzej. Tutaj w Alan Wake 2 nie dało się przeprowadzić testów – pokazany wynik dosłownie reprezentuje to, co się działo w grze.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W Cyberpunku mamy poniżej 60 fps z XeSS: Jakość. Widać, że przydałby się generator klatek, który podbiłby wynik. Natomiast w drugiej grze mamy lekko ponad 60 fps, a po dodaniu generatora klatek FSR ponad 100 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 widać, że gry z RT nawet z XeSS: Jakość będą niegrywalne. Zdecydowanie musi być FG albo inne ustawienie XeSS. Za to w drugim tytule po dodaniu generatora mamy ponad 90 fps.

3840 x 2160

W 4K sytuacja w grze z RT jest tragiczna i nie ma mowy o jakiejkolwiek rozgrywce. Za to w Ghost of Tsushima po dodaniu FG mamy minimalnie ponad 60 fps – bardzo dobry wynik!

Temperatury

Karta w spoczynku mogła by być chłodniejsza. Za to pod obciążeniem jest bardzo dobrze.

Głośność

W spoczynku ASRock Arc B570 Challanger OC działa pasywnie. Pod obciążeniem wentylatory już się kręcą, ale grafika pozostaje niesłyszalna. Jest wręcz najcichszą spośród wszystkich obecnych na wykresach.

Pobór mocy

W spoczynku mamy wyższy pobór mocy od konkurencji. Ale gdy włączymy w BIOS ASPM oraz w Windowsie zarządzanie energią w zależności od stanu linku na maksymalny poziom to spada ono na poziom ok. 64 W i jest już bardzo dobrze. Pod obciążeniem karta pobiera trochę więcej mocy niż RX 7600, natomiast strata do RTX 4060 jest spora – tutaj mamy wynik na poziomie RTX 4060 Ti.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy w sterownikach Intela. Po podniesieniu power limitu na 112% udało się ustabilizować offset częstotliwości na 230 MHz, a pamięci na 19,6 Gbps. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

W 1920 x 1080 karta pokonuje tylko A770. Średnie różnice w stosunku do RX 7600 nie są duże, ale grafika dosyć nierówno wypada w grach. W większości tytułów przy maksymalnych ustawieniach przyda się też XeSS aby uzyskać średnio 60 fps. W kolejnych rozdzielczościach grafika pokonuje już RX 7600, choć trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet w 2K zdecydowanie potrzeba upscalingu, a do najwyższej z rozdzielczości zdecydowanie potrzeba czegoś mocniejszego.

Gry z ray tracingiem

W grach z RT jest lepiej i ASRock Arc B570 Challanger OC zdecydowanie pokonuje RX 7600, a w 1920 x 1080 nawet średnio RTX 4060. Nie ma jednak zaskoczenia, bowiem Radeony zawsze wypadały w tych testach słabo. W 2560 x 1440 gry są niegrywalne, a takiego Alana Wake 2 nie ma nawet co odpalać. Trzeba też przyznać, że nawet w 1920 x 1080 od razu możecie odpalać upscaling, który jest niezbędny do płynnej rozgrywki.

Test ASRock Arc B570 Challanger OC – podsumowanie

Intel Arc B570 wyceniony został na 219 USD, co daje ok. 905 zł, a po doliczeniu VATu ok. 1113 zł. Natomiast testowana wersja ASRock Arc B570 Challanger OC jest dostępna w sklepach za ok. 1250 zł. Jest to więc bezpośrednia konkurencja dla RX 7600, którego najtańsze modele znajdziecie za ok. 1200 zł. Dodamy też, że najtańsze wersje RTX 4060 zaczynają się od ok. 1370 zł. Gdyby cena była taka jak sugerowana, a nawet bliższa 1000 zł to było by całkiem fajnie, ale w cenie ok. 1250 zł zakup karty trochę traci na sensie.

Zacznijmy od wykonania ASRock. Grafika jest dobrze zbudowana i też dobrze wygląda. Można by się przyczepić do srebrnego radiatora, który trochę psuje wygląd, ale w niskiej cenie nie ma co przesadzać. Chłodzenie bardzo dobrze sobie z nią radzi i pod obciążeniem jest stosunkowo chłodna oraz bardzo cicha – najcichsza spośród testowanych kart. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin, co jest niewątpliwie plusem. Pobór mocy mógłby być jednak trochę niższy, a w spoczynku trzeba pamiętać o włączeniu odpowiedniej funkcji w BIOS oraz Windows. Inaczej pobór mocy będzie niepotrzebnie wyższy. Grafika ma też fabryczne OC, ale możecie łatwo ją ręcznie podkręcić. Generalnie więc tutaj nie ma się do czego przyczepić.

W rasteryzacji karta w FHD przegrywa średnio z RX 7600 i dopiero w wyższych rozdzielczościach go pokonuje. Natomiast grafika stworzona została właśnie do 1920 x 1080, a do wyższych jednak sugerowalibyśmy już zakup czegoś mocniejszego. Widać też po wynikach w grach, że karta wypada mocno nierówno względem konkurencji. W części gier jest naprawdę fajnie, ale w takim A Plague Tale czy The Callisto Protocol mamy większe różnice. W ray tracingu FHD jest lepiej i bez problemów mamy przewagę nad RX 7600, a nawet średnio nad RTX 4060. Natomiast jeśli chcecie tutaj grać w gry na maksymalnych ustawieniach to zdecydowanie trzeba odpalić XeSS. W 2560 x 1440 wyniki są bardzo słabe co tylko pokazuje, że tutaj grafika już przestaje sobie kompletnie radzić. Po włączeniu XeSS wyniki są już znacznie lepsze i zdecydowanie warto od razu odpalać tą technologię. Po testach w Cyberpunk widać jednak, że zdecydowanie przydałby się generator klatek. Ten ma być obecny w XeSS 2, który powoli nadchodzi i powinien być wdrażany do gier. Możecie też zawsze skorzystać z generatora FSR.

10 GB pamięci VRAM jest tutaj plusem względem RTX 4060, choć RX 7600 ma 16 GB. Przy tej karcie należy też pamiętać, że musicie mieć włączony resizable BAR. Kolejna rzecz to działanie na PCIe 4.0 x8. Jeśli macie sprzęt z PCIe 3.0 to lepiej ją sobie odpuścić, bo może być spory spadek wydajności. Nie jest to więc karta stworzona do starszych PC, a szkoda. Podczas testów tylko raz wywaliło nam TLOU. Poza tym nie było żadnych problemów ze stabilnością.

ASRock Arc B570 Challanger OC to ciekawa karta, która powinna być jednak dostępna w cenie bliższej 1000 zł czy nawet sugerowanej ceny (zresztą tak samo w przypadku B580, który w cenie sugerowanej jest bardzo dobrym wyborem, no ale aktualnie znajdziecie modele tylko w znacznie wyższej cenie). Wtedy nie mielibyśmy wątpliwości, że warto ją rozważyć, jeśli szukacie naprawdę taniej grafiki, która pozwoli Wam na rozgrywkę w 1920 x 1080. Natomiast w sklepach przynajmniej na ten moment cena jest trochę za wysoka. Karcie przyznajemy odznaczenie tak i jeśli znajdziecie ją w cenie bliskie sugerowanej to warto dać jej szansę.