Garmin aktualizuje swoje zegarki. Niektóre modele dostają funkcję EKG

Zegarki Garmin w Polsce zyskują funkcję EKG

Współczesne inteligentne zegarki pozwalają nam na monitorowanie wielu parametrów naszego organizmu. Producenci wręcz prześcigają się w opracowywaniu kolejnych sensorów, dzięki którym będziemy mogli mieć pod kontrolą kolejne aspekty naszego zdrowia. Oczywiście należy pamiętać, że w większości przypadków – poza nielicznymi wyjątkami – otrzymywane wyniki mają jedynie charakter poglądowy, ale i tak mogą nam pomóc w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie. Jednak sama liczba tego typu funkcjonalności to nie wszystko, znacznie ważniejsza jest ich dokładność, a nad takową czuwają odpowiednie organy, wydające certyfikaty i zezwolenia.

Czytaj też: Oppo Watch X2 pojawi się z kluczowymi ulepszeniami w zakresie monitorowania zdrowia

Z tego powodu niektóre funkcje, choć zegarek ma konieczne zaplecze sprzętowe, nie są wprowadzane od razu w dniu premiery. Dobrym przykładem jest funkcja EKG. Apple musiał trochę poczekać na odpowiednie certyfikaty w Unii Europejskiej, zanim mógł ją wprowadzić do Apple Watch i takim samym procedurom musiał też poddać się Garmin. Modele z serii Venu 3, Enduro 3 czy Garmin Fenix 8 mają odpowiednie podzespoły, ale do tej pory wciąż nie mogły oferować swoim użytkownikom możliwości pomiaru EKG. Na szczęście z tym uż koniec.

Czytaj też: Czy etui Twoich AirPodsów Pro wydaje dziwne dźwięki? Oto, dlaczego

Jak poinformował producent, od 15 stycznie aplikacja EKG jest już dostępna na terenie Unii Europejskiej dla wspomnianych wyżej zegarków. Przynajmniej na razie, ponieważ nawet na stronie Gamina odnajdziemy o wiele więcej modeli, które poza naszym regionem obsługują tę funkcję, podczas gdy w UE i w Polsce nadal nie ma do niej dostępu. Nie wiemy, czy przyjdzie to z czasem, czy może producent jednak nie zechce wydać dla nich aktualizacji. Na te informacje będziemy musieli jeszcze poczekać.

Aplikacja EKG korzysta z czujników w kompatybilnym zegarku do rejestrowania sygnałów elektrycznych, które kontrolują bicie serca. Taki zapis nazywa się elektrokardiogramem, czyli EKG. Aplikacja EKG analizuje zapis, aby określić tętno i wykryć oznaki niemiarowej pracy zwanej migotaniem przedsionków. Migotanie przedsionków występuje, gdy górne i dolne jamy serca nie pracują w sposób zsynchronizowany – informuje producent.

Czytaj też: Samsung wprowadzi więcej Galaxy AI do tańszych modeli. Zacznie od Galaxy A56

Aplikacja EKG służy do rejestrowania rytmu serca i sprawdzania oznak migotania przedsionków (AFib). Korzystać możemy z niej w każdym momencie, a urządzenie będzie rejestrowało odczyty podczas trwającego 30 sekund pomiaru, a następnie na zegarku pojawią się wyniki. Dostęp do nich będzie także z poziomu aplikacji Garmin Connect. Tam sprawdzimy również historię pomiarów EKG, stworzymy też raporty, gdyby była konieczność udostępnienia ich lekarzowi. Nie są one w stanie zastąpić wyników z urządzeń medycznych, ale na pewno pomogą podczas diagnozy, dając podgląd w stan zdrowia w szerszym zakresie.