Szybkie udostępnianie na Androidzie staje się jeszcze łatwiejsze

Szybkie udostępnianie na Androidzie z kolejną aktualizacją. Pojawia się udostępnianie przy pomocy kodów QR

Quick Share to bezpośrednia odpowiedź Google’a na AirDrop firmy Apple, służąca do bezproblemowego i szybkiego udostępniania plików między urządzeniami. Dzięki niej nie musimy używać kabla, by przesłać coś między smartfonami z Androidem czy smartfonem a Chromebookiem, czy komputerem z Windowsem. Wcześniej funkcja ta nazywała się Nearby Share, ale wraz ze zmianą nazwy gigant z Mountain View wprowadził do niej wiele zaawansowanych możliwości wysyłania i odbierania plików między pobliskimi urządzeniami. Warto pamiętać, że nazwę gigant zapożyczył od Samsunga i najwyraźniej na nazewnictwie się nie skończyło.

Jeszcze na początku grudnia zauważono, że Google pracuje nad kolejnym zapożyczeniem z Quick Share na smartfonach Galaxy. Chodziło o możliwość udostępniania kodów QR. Jest to funkcjonalność, która całkowicie zmienia sposób udostępniania plików, ponieważ przy pomocy nowej funkcji możemy po prostu wybrać plik multimedialny, którym chcemy się podzielić, dotknąć kodu QR i poprosić innych o zeskanowanie go w celu bezpiecznego przesłania. Nie ma tu konieczności dodawania nowych kontaktów, weryfikacji urządzeń czy zmieniania ustawień udostępniania. Cały proces jest znacznie szybszy, łatwiejszy, a przede wszystkim bezpieczniejszy, na czym na pewno zależy wszystkim użytkownikom.

Testy najwyraźniej przebiegły pomyślnie, bo właśnie ruszyło szerokie udostępnianie tego ulepszenia w funkcji Quick Share w systemie Android. Teraz po dotknięciu celu Szybkiego udostępniania w arkuszu systemowym i przejściu do interfejsu użytkownika na pełnym ekranie pojawi się nowa opcja – „Użyj kodu QR”. Po naciśnięciu funkcji wyświetli się kod QR, a ekran automatycznie się rozjaśni, żeby łatwiej było go zeskanować. Na dole interfejsu zobaczymy natomiast, jakie pliki przesyłamy.

Google wyjaśnia ponadto, jak należy „Poprosić inne osoby o zeskanowanie za pomocą ich urządzenia z systemem Android”. W rezultacie powstaje link quickshare.google, który po otwarciu natychmiast otwiera arkusz Łączenie/Odbieranie…, służący do rozpoczęcia procesu przesyłania. Co istotne, kod nie jest jednorazowy, więc może być odczytywany przez wiele urządzeń. To bardzo ułatwia sprawę, np. podczas dzielenia się ze znajomymi zdjęciami ze wspólnej imprezy czy wakacji. Zamiast łączyć się z każdym po kolei, dajemy im jedynie kod QR do zeskanowania.

Funkcja kodów QR w Szybkim udostępnianiu jest obecnie szeroko wdrażana w ramach wersji 24.49.33 usług Google Play.