Wiadomości Google coraz bliżej bezpiecznych konwersacji pomiędzy platformami

Wiadomości Google będą jeszcze bezpieczniejsze, choć trzeba będzie na to poczekać

W 2023 roku Google ogłosił Messaging Layer Security (MLS), czyli kolejny krok w celu uczynienia naszych konwersacji jeszcze bezpieczniejszymi. To konieczny ruch do pokonania ograniczeń obecnie wykorzystywanych standardów. Standard wciąż zapewnia szyfrowanie typu end-to-end, jednak pozwala na to także w przypadku konwersacji w różnych aplikacjach i platformach, co do tej pory było niemożliwe. MLS został zaprojektowany tak, aby działać wydajnie w dużych grupach, co stanowi rozwiązanie istotnego problemu występującego w poprzednich protokołach przesyłania wiadomości grupowych.

Czytaj też: One UI 7 z kolejnymi ulepszeniami. Oto nowości, które wprowadzono w najnowszej wersji beta

Najwyraźniej gigant z Mountain View jest już o krok bliżej realizacji tego zamierzenia, bo jak donosi serwis Android Authority, w aplikacji Wiadomości Google udało się włączyć szyfrowanie MLS. W najnowszej wersji beta pojawiła się nowa flaga obsługująca ten protokół szyfrowania:

bugle.enable_zinnia_in_conversations

Czytaj też: Seria Galaxy S25 ujawnia szczegóły wyglądu. Data premiery ogłoszona

„Zinnia” to nazwa kodowa szyfrowania MLS, używana przez Google. Na razie flaga pozwala na włączenie nowego szyfrowania jedynie dla konwersacji jeden na jeden, ale to i tak znaczący krok w kierunku bezpieczniejszych rozmów. Nie wiemy jeszcze, kiedy ta zmiana pojawi się w stabilnym wydaniu aplikacji, jednak wydaje się, że jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Wprowadzenie MLS jest czymś, na co czekamy od bardzo dawna, a wdrożenie nowego standardu przybliży nas do osiągnięcia bezpieczniejszej i bardziej prywatnej komunikacji, zwłaszcza grupowej.

Czytaj też: Miały być podsumowania w pigułce, a zamiast tego Apple Intelligence generuje fałszywe informacje

Oprócz tego Google jest w trakcie testowania kilku innych zmian w aplikacji. W najbliższych miesiącach Wiadomości powinny zyskać przeprojektowane pole tekstowe, opcję reagowania serduszkiem po dwukrotnym naciśnięciu wiadomości, nowy wygląd potwierdzeń odczytu, ulepszone wykrywanie oszustw czy obsługę Dual SIM RCS. Firma trochę bawi się też z wyglądem aplikacji, przeprojektowując interfejs aparatu i dostępu do galerii, ale wszystkie te nowości wciąż są dostępne jedynie w kanale beta.