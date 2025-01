Google wciąż nie może naprawić problemów z zacinaniem się w Android Auto

Kiedy Android Auto pozbędzie się irytującego problemu z połączeniem bezprzewodowym?

W ramach ostatnich aktualizacji gigant z Mountain View postanowił zabrać się za stronę wizualną Android Auto, implementując język projektowania Material You. Dzięki temu motywy i kolory ustawione na smartfonie zostają też przeniesione na interfejs aplikacji, zwiększając tym samym spójność projektu. Zrobił to w ramach wersji 13.4, jednak ta na razie trafiła tylko do ograniczonej grupy użytkowników, więc nie poznaliśmy jeszcze wszystkich nowości. Dowiedzieliśmy się jednak, że w tym wydaniu Google zmienił też wygląd interfejsu użytkownika w odtwarzaczu multimedialnym, zmniejszając okładkę albumu i przenosząc ją na lewą stronę, a także rozciągając przyciski do sterowania utworami.

Chociaż te zmiany są potrzebne i na pewno wielu będzie z nich zadowolonych, to wciąż pozostaje ważniejsza kwestia – problemów dręczących użytkowników już od kilku wydań. Chodzi o jedną z aktualizacji sprzed kilku miesięcy, która spowodowała, że po bezprzewodowym podłączeniu urządzenia z Androidem do systemu informacyjno-rozrywkowego samochodu przez Android Auto napotykali wiele problemów z połączeniem i wydajnością. Najczęściej doświadczano zacinania się odtwarzacza muzyki czy braku dźwięku podczas połączeń – nie dało się usłyszeć rozmówcy.

W listopadzie 2024 roku Google wydał więc poprawkę w ramach wersji Android Auto 13.2, twierdząc, że rozwiąże ona usterkę z połączeniem bezprzewodowym. Po jej zainstalowaniu użytkownicy nie zauważyli jednak żadnej poprawy. Gigant udostępnił więc wersję 13.3 i… cóż, było tak samo, problem pozostał, a użytkownicy skarżyli się nadal. Nadzieja pozostaje w wydaniu 13.4, udostępnionym w zeszłym tygodniu, ale tutaj pozostaje wciąż kwestia dostępności aktualizacji. Ta wciąż jest dostępna tylko dla ograniczonego grona użytkowników, dlatego ciężko stwierdzić, czy tym razem udało się naprawić usterkę.

Mamy nadzieję, że po dwóch nieudanych próbach firma w końcu poradziła sobie z tym problemem, ponieważ naprawdę utrudnia on korzystanie z Android Auto. Dla wielu użytkowników aplikacja jest kluczowa, dając im dostęp do odbierania połączeń, korzystania z Map czy słuchania muzyki, bez zbytniego rozpraszania się podczas jazdy. Na razie, dopóki Google nie naprawi usterki, jedynym wyjściem jest korzystanie z połączenia przewodowego, bo ta metoda nie powoduje żadnych błędów.