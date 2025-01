Debiutuje realme C75. To wytrzymały smartfon z niezrównaną w tym segmencie wodoodpornością

realme C75 – nowa definicja wytrzymałości, wodoodporności i odporności na kurz

Większość produktów w tej klasie cenowej – poniżej 1000 zł – oferuje raczej odporność na zachlapania, co w rzeczywistości raczej na niewiele pomaga w przypadku poważniejszego narażenia na wodę. realme C75 zapewniono natomiast prawdziwą, wszechstronną ochronę, dzięki której można być spokojnym o swoje urządzenie nawet w trudniejszych warunkach:

Stopnie ochrony IP66, IP68 i IP69 reprezentują odrębne, uzupełniające się poziomy ochrony, a nie prostą progresję. Stopień ochrony IP66 chroni przed strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem, IP68 zapewnia ochronę przed zanurzeniem, a IP69 zapewnia odporność na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Tylko dzięki wszystkim trzem certyfikatom urządzenie osiąga najwyższy poziom odporności na wodę i kurz – zapewnia producent.

realme wykorzystało tutaj swoją najnowocześniejszą technologię wodooporności, która obejmuje zintegrowane uszczelki piankowe, przeprojektowaną konstrukcję wodoodporną i ulepszone komponenty wodoodpornościowe. Do tego mamy też funkcję SonicWave Water Ejection, by szybko usunąć do 50% nadmiaru wody z głośnika. Na tym nie koniec, ponieważ realme C75 to pierwszy na świecie smartfon, któremu udało się przejść proces certyfikacyjny Rugged Smartphone Certificate TÜV Rheinland, co w połączeniu z zaliczeniem testu odporności na wstrząsy SGS Military Grade Shock Resistance Test (MIL-STD 810H), potwierdza jego wytrzymałość nie tylko na wspomniane wstrząsy, ale też na pył, ekstremalne temperatury, upadki i inne zagrożenia.

Smartfon wyposażono w 6,72-calowy ekran IPS LCS z odświeżaniem 90 Hz i rozdzielczością 1080 x 2400 pikseli. Napędza go układ Mediatek Helio G92, wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Po stronie aparatów mamy podwójną konfigurację z 50-megapikselową jednostką główną z tyłu oraz 8-megapikselową kamerkę z przodu. Na uwagę zasługuje tu pojemna bateria 5828 mAh, dzięki czemu urządzenie zapewnia imponujący czas czuwania do 23 dni. Ogniwo naładujemy z mocą 45 W, a po zaledwie 5 minutach ładowania zapewnimy sobie energii nawet na trzy godziny rozmów, a pełne uzupełnienie baterii zajmie 90 minut.

realme C75 – ceny i szczegóły specjalnej promocji

Regularne ceny tego modelu prezentują się następująco:

8+256GB – 999 zł

8+128GB – 899 zł

Warto jednak śledzić informacje udostępniane przez firmę, ponieważ 21 stycznia realme ujawni szczegóły ekskluzywnej oferty „early bird”.