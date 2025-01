Router od Apple może powrócić, ale nie tak, jak się spodziewacie. I to świetna wiadomość!

Każde urządzenie Apple jako router bezprzewodowy? Proxima to duży projekt firmy

Apple Intelligence to nie tylko masa nowych funkcji w iOS, macOS czy iPadOS, ale także nowa era dla HomeKita — jeszcze może nie zostało to ogłoszone oficjalnie, ale coraz więcej przesłanek pojawia się na ten temat. Według informacji podanych przez Gurmana, Apple nawet już w przyszłym roku może wypuścić swój własny inteligentny zamek do drzwi i jednocześnie dzwonek, z wbudowaną kamerą i Face ID, ale to nie wszystko. W planie rzekomo jest jeszcze telewizor, a także inteligentne wyświetlacze do HomeKita, połączone z inteligentnym głośnikiem — coś, co doskonale znamy już od konkurencji. Apple ma rzekomo pracować nad dwoma takimi urządzeniami — jednym przypominającym iPada, który można magnetycznie przymocować do uchwytów ściennych lub podstaw głośnikowych, a drugie to wyświetlacz osadzony na ruchomym ramieniu, przymocowanym do większej podstawy.

Źródło: Unsplash / Daniel Cañibano

Kolejnym sporym krokiem w stronę ulepszenia HomeKita jest wewnętrzny układ sieci bezprzewodowej, który został nazwany Proxima. I to może okazać się jedną z najważniejszych nowości nowych urządzeń z nadgryzionym jabłkiem w logo. Na ten moment mówi się, że układ ten trafi do wielu produktów związanych z inteligentnym domem, głównie do nowych generacji Apple TV i HomePodów mini, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że później pojawi się także w nowych modelach iPhone’ów czy Maców.

Proxima może sprawić, że każde urządzenie Apple będzie routerem

Według nowych informacji, Proxima jest na tyle zaawansowanym chipem, że Apple potencjalnie będzie mogło go wykorzystać jako… router bezprzewodowy. Teoretycznie więc, Proxima może sprawić, że Apple TV czy HomePod zamienią się w punkty dostępowe Wi-Fi. I chociaż nie oznacza to bezpośredniego powrotu AirPort Express czy Extreme, które zostały wycofane w 2013 roku, to jest to dużo lepsze i bardziej praktycznie rozwiązanie.

Warto zaznaczyć, że już chociażby Google wcześniej eksperymentowało z podobnymi rozwiązaniami, łącząc router Wi-Fi z inteligentnym głośnikiem. Wycofanie AirPorta pozostawiło sporą lukę w tej kwestii w ofercie Apple, więc taka funkcja Proximy rozpala wyobraźnię — i pozostaje liczyć, że gigant z Cupertino faktycznie się zdecyduje na taki ruch.

Źródło: Mark Gurman / Power On