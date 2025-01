Rusza nowa kampania Plusa, promująca superszybki światłowód za 0 zł przez rok

Plus, po wprowadzeniu nowej oferty superszybkiego światłowodu za 0 zł, rozpoczął nową kampanię reklamową

Najnowsze spoty reklamowe w humorystyczny sposób pokazują, że niezależnie od warunków mieszkaniowych, szybkie i stabilne łącze internetowe jest niezwykle ważne. W spocie śledzimy losy młodej pary, poszukującej mieszkania do wynajęcia. Jak to w życiu bywa, oglądane lokum pozostawia wiele do życzenia – zero nowoczesności, stare i skrzypiące meble, a sąsiedzi tupią nad głową, wprawiając w ruch problematyczną żarówkę. Czy coś jest w stanie uratować tak kiepską sytuację? Tak – dostęp do światłowodu Plusa.

Oczywiście kampania reklamowa z przymrużeniem oka traktuje tego typu sprawy, ale pokazuje też, że stabilne łącze internetowe jest niezwykle ważne. Mając do niego dostęp nawet nieidealne mieszkanie może się zmienić w komfortowe miejsce do rozrywki czy pracy zdalnej. Kampania promuje nową ofertę internetu światłowodowego, skierowaną do obecnych i nowych klientów, którzy szukają szybkiego połączenia internetowego.

Teraz w Plusie oferta Plus Światłowód z szybkością do 300 Mb/s dostępna jest za 0 zł (z rabatami) na 12 miesięcy, czyli cały okres trwania umowy. Aby skorzystać z promocji, wystarczy podpisać nową lub przedłużyć aktualną umowę na abonament głosowy lub internet mobilny od 59 zł/mies. co jest już kwotą po rabacie za e-fakturę. Warto jeszcze wspomnieć, że jest również jednorazowa opłata aktywacyjna, która wynosi 79 zł zarówno dla mieszkań jak i domów.

Jeśli więc szukacie internetu do nowego mieszkania, warto zapoznać się z ofertą Plusa. Kampania obecna jest w telewizji, internecie, nośnikach elektronicznych OOH oraz mediach społecznościowych.