Ten rok będzie wyjątkowy dla Saturna. Jego pierścienie znikną

Znikną, choć jedynie z perspektywy Ziemi. To ze względu na fakt, że choć mają średnicę wynoszącą ponad dwieście tysięcy kilometrów, to jednocześnie ich grubość to zaledwie dziesięć metrów. Z tego względu, przy odpowiednim ustawieniu Saturna względem Słońca i naszej planety, owe struktury przestają być widoczne.

Tego typu sytuacje nie zdarzają się często, o czym najlepiej świadczy fakt, iż podobny scenariusz ma miejsce średnio co 13,7 do 15,7 roku. Pierścienie Saturna znikną już 23 marca 2025 roku. Wkrótce później będziemy mogli natomiast dostrzec te struktury od spodu, przy okazji widząc biegun południowy tego gazowego olbrzyma. Taki widok, jak możecie się domyślić, również należy do rzadkich.

Śledzenie tego niezwykłego zjawiska nie będzie szczególnie wymagające, gdyż Saturna da się dostrzec nawet przy użyciu lornetki. Tamtejsze pierścienie, mające od 200 do 300 tysięcy kilometrów szerokości, składają się z lodu, pyłu i skał. Owe składniki stopniowo odpadają na powierzchnię szóstej planety od Słońca. Z tego względu naukowcy spodziewają się, że w ciągu kolejnych 300 milionów lat może dojść do całkowitego zaniku tych struktur.

Naukowcy nie są zgodni co do wieku pierścieni Saturna. Sugerują jednocześnie, że przy utrzymaniu obecnego tempa ich opadania na powierzchnię może dojść do całkowitego zaniku w ciągu następnych 300 milionów lat

Nie jest pewne, ile lat mają obecnie istniejące pierścienie. Jeśli ich istnienie jest stosunkowo krótkotrwałe, to nie można wykluczyć scenariusza, w którym podobne struktury roztaczały się wokół Jowisza, Urana i Neptuna. Bez względu na to faktem pozostaje, że Saturn ma orbitę zdecydowanie dłuższą od ziemskiej. Na wykonanie pełnego okrążenia wokół Słońca potrzebuje aż 29,4 roku. W tym czasie “kiwa” się na ścieżce wokół naszej gwiazdy, co da się dostrzec z perspektywy Ziemi.

Najlepszym tego dowodem będzie pozorne zniknięcie pierścieni wiosną tego roku. Oczywiście fizycznie owe pierścienie pozostaną na swoim miejscu, lecz patrząc z naszych okolic nie dostrzeżemy ich ze względu na ustawienie bokiem. Wiek tych struktur może wynosić od kilku miliardów lat – równając się z wiekiem samej planety – do zaledwie kilkuset milionów lat. Ta druga wartość jest szacowana w oparciu o obecne tempo opadania materii tworzącej pierścienie na powierzchnię Saturna. Ale czy prędkość, z jaką zachodzi całe zjawisko, jest stała? Nie ma co do tego pewności.