Amerykanie rzucają wyzwanie Chinom i Rosji. Astronomiczna kwota na nową broń

1,45 mld dol. na wyścig hipersoniczny z Chinami i Rosją. Tak USA chcą wyjść na prowadzenie

W ramach strategicznego ruchu mającego na celu wzmocnienie amerykańskich zdolności hipersonicznych Departament Obrony USA przyznał firmie Kratos Defense & Security Solutions kontrakt o wartości aż 1,45 miliarda dolarów (6,04 mld złotych). Podpisana niedawno pięcioletnia umowa plasuje tym samym Kratos na czele inicjatywy Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB) 2.0, której celem jest przyspieszenie rozwoju i wdrażania technologii hipersonicznych. Mowa m.in. o broni hipersonicznej, która odznacza się możliwością rozwijania prędkości 5 Mach, czyli około 6 174 km/h.

Czytaj też: Poznaliśmy sekret Izraela, czyli jak sprzęt sprzed dekad ośmiesza USA

Wystrzelenie pocisku

Tak się składa, że w ostatnich latach m.in. Rosja i Chiny osiągnęły w tej dziedzinie znaczne postępy, wdrażając operacyjne systemy hipersoniczne, które przewyższają obecne możliwości USA. Tutaj właśnie wchodzi do gry program MACH-TB 2.0, który ma na celu zniwelowanie tej luki, oferując przystępną cenowo i wydajną platformę testową, która przyspieszy przejście od testów naziemnych do pełnowymiarowych testów w locie. Kratos nie opracuje więc broni jako takiej, a jedynie sprzęt do jej efektywnego rozwoju.

Czytaj też: USA skończyły pracę nad B61-12. Ta broń zmieniła świat i stała się jeszcze potężniejsza

Ze szczegółów kontraktu wynika, że Kratos poprowadzi konsorcjum wykonawców obronnych, a w tym firmę Leidos i Rocket Lab, w wysiłkach na rzecz opracowania funkcjonalnych systemów hipersonicznych, koncentrując się na inżynierii systemowej, integracji i testowaniu. Program ma służyć jako przystępna cenowo platforma, łącząca testy naziemne z pełnowymiarowymi testami w locie, minimalizując tym samym ryzyko związane z rozwojem i przyspieszając dostarczanie nowych technologii siłom zbrojnym. Dla Stanów Zjednoczonych będzie to kluczowe nie bez powodu.

Czytaj też: Nie uwierzysz, jak Chiny rozłożyły USA na łopatki

Tak się składa, że rozwój technologii hipersonicznych w USA napotykał w przeszłości znaczne ograniczenia wynikające z niewystarczającej infrastruktury testowej. Inicjatywa MACH-TB ma na celu złagodzenie tych ograniczeń poprzez znaczące zwiększenie zdolności testowych Departamentu Obrony, otwierając furtkę do częstszych i tańszych praktycznych testów w locie.