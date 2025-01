YouTube Premium z pakietem nowych funkcji do wypróbowania

W oficjalnym poście na blogu Google opisał zmiany, jakie zajdą na YouTube Premium

Pierwsza z wprowadzonych nowości nosi nazwę „Jump Ahead” i już samo to wiele nam mówi. Funkcja ma za zadanie pozwolić na bezpośredni przeskok do tego fragmentu filmu, który może nas interesować najbardziej. Wystarczy wcisnąć przycisk przewijania do przodu lub kliknąć dedykowany przycisk „Jump Ahead” i poczekać, aż platforma sama poprowadzi nas do odpowiedniego fragmentu. Google podkreśla, że dotyczy to tylko „kwalifikujących się filmów”. Funkcjonalność będzie możliwa do wypróbowania od 5 lutego.

Jeśli jesteście subskrybentami wersji Premium i korzystacie z systemu iOS, dla was też pojawiła się przydatna nowość. Na iPhone’ach będzie teraz można oglądać Shortsy w trybie obraz w obrazie (PiP). Funkcja ta umożliwia oglądanie treści podczas korzystania z innych aplikacji. Nowość trafi na YouTube’a 19 lutego, a w celu jej aktywowania, wystarczy uruchomić Shortsy i przełączyć się na inną aplikację, wówczas na ekranie pojawi się pływające okno z krótkimi filmikami.

W tym samym dniu YouTube Premium na iOS zyska też opcję „Shorts Smart Downloads”. Jej działanie będzie w sumie takie samo, jak zwykłego inteligentnego pobierania. Krótkie filmy będą automatycznie zapisywane na urządzeniu i będziemy mogli je później nadrobić będąc offline. Po włączeniu funkcji filmiki znajdziemy w sekcji Inteligentne pobieranie.

Kolejną nowością będą też wysokiej jakości dźwięk 256 kbps w teledyskach, zapewniający jeszcze lepsze wrażenia.

Film jest dla was zbyt powolny lub nie macie czasu, żeby oglądać całość, a nie wiecie, w którym momencie zaczyna się interesujący was fragment? Nie ma problemu, bo użytkownicy YouTube Premium dostaną teraz możliwość dodatkowego przyspieszenia treści. Do tej pory maksymalna prędkość wynosiła 2x, ale teraz pojawiła się też opcja oglądania filmów z czterokrotnie większą prędkością.