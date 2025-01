Tym elektrycznym rowerem rozbili bank. Nagrasz każdy przejazd i podładujesz laptopa

Kamera 4K, GPS i potężna ładowarka, czyli dlaczego Cyctron Infini X1 to coś więcej niż tylko rower

W dynamicznie rozwijającym się świecie rowerów elektrycznych Cyctron Infini X1 wyróżnia się jako prawdziwy przełom, łącząc najnowocześniejszą technologię z praktyczną funkcjonalnością. Ten elektryczny rower podpadający pod typ gravel został zaprojektowany specjalnie z myślą zarówno o miłośnikach przygód, jak i miejskich przejazdów z punktu A do punktu B, dzięki czemu oferuje wysoką wszechstronność i wyjątkowe doświadczenia rowerowe. Tak przynajmniej twierdzi producent, który zadbał o fenomenalną podstawę, bo ramę, widelec i sztycę z włókna węglowego, co gwarantuje Infini X1 nie tylko wysoką trwałość i pasywną amortyzację, ale też sprawia, że jest stosunkowo lekki, jako że w rozmiarze M waży około 18,5 kg.

Głównym elementem napędu roweru Infini X1 jest silnik Ananda zamontowany między korbami o mocy 250 lub 350 watów, który generuje moment obrotowy na poziomie aż 100 Nm. Z jednej strony zapewnia wspomaganie do 25 km/h na europejskich drogach (32 km/h na amerykańskich), a z drugiej znacznie ułatwia pokonywanie wzniesień i gwarantuje płynne przyspieszanie. Zasila go z kolei 672-Wh akumulator zintegrowany z rurą dolną o zasięgu do 110 km, ale nie jest to e-bike z rodzaju tych, na których rowerzysta będzie się nudził. Cyctron Infini X1 poza wydajnym napędem elektrycznym oferuje bowiem również napęd SRAM Apex Wireless 1×12, a do tego hamulce hydrauliczne, wygodne siodełko Fizik Terra Aidon oraz 28-calowe (700x40c) opony Continental Terra Trail.

Czym więc Cyctron Infini X1 się wyróżnia? Ano zaawansowaniem technologicznym, bo poza dotykowym ekranem w górnej turze ramy, skanerem linii papilarnych, wbudowanym systemem GPS oraz funkcji przeciwdziałania kradzieży, ma też dostęp do wbudowanej kamery nagrywającej w 4K i 60 klatkach na sekundę, inteligentnego systemu oświetlenia z 60-lumenowym reflektorem, opcją ładowania laptopów i smartfonów mocą do 65 watów oraz zintegrowanym z kierownicą uchwytem na smartfon, który na dodatek oferuje funkcję ładowania bezprzewodowego.

Cyctron Infini X1 jest dostępny w przedsprzedaży na Kickstarterze, gdzie jest dostępny w promocyjnej cenie nie 4989 dolarów, a 3149 dolarów, więc przecena jest aktualnie sroga. Do tej pory jednak tylko 7 klientów zdecydowało się na zakupy, co jednak pozwoliło firmie przebić oczekiwany poziom nieco ponad 20000 zł na zrealizowanie produkcji i zainkasowanie ponad 86000 zł. Pierwsze egzemplarze mają trafić w ręce nabywców już w maju.