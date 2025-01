Zdjęcia Google z małą, ale bardzo przydatną funkcją

Co nowego w aplikacji Zdjęcia Google?

Apka Zdjęcia służy nie tylko do przechowywania i przeglądania filmów i fotografii, ale też do ich edycji, dając nam dostęp do całkiem sporej gamy narzędzi – od tych prostych, aż po bardziej zaawansowane, oparte na sztucznej inteligencji. Tym razem co prawda nie będzie aż tak spektakularnie, bo wprowadzona nowość może wielu osobom umknąć, jednak trudno odmówić tej funkcji przydatności. Google dodał bowiem opcję szybkiego odbicia lustrzanego zdjęć, bez zbędnego klikania i przeszukiwania menu.

Teraz wystarczy stuknąć w ikonę Edytuj na dowolnym obrazie i wybrać opcję „Przytnij”, obok której pojawiła się ikona odwracania. Po jej dotknięciu zobaczymy na ekranie zdjęcie w lustrzanym odbiciu, a wtedy wystarczy już tylko zapisać plik i gotowe. Jak zwykle, będziemy mieli możliwość wybrania, czy chcemy zapisać takie zdjęcie, zastępując oryginalny plik czy jako kopię. Warto również pamiętać, że funkcja jest dostępna jedynie w przypadku zdjęć i nie wykorzystamy jej przy filmach. Mimo wszystko to bardzo przydatne, zwłaszcza przy selfie, które na większości smartfonów mają lustrzane odbicia.

Przy okazji warto również wspomnieć, że Google dodał też drobną nowość do Zdjęć na komputerach stacjonarnych. Aplikacja zyskała w końcu tryb ciemny, na co użytkownicy musieli czekać naprawdę długo. Serwis 9to5Google zauważył baner w prawym górnym rogu, zapowiadający aktualizację: „Tryb ciemny jest tutaj! Teraz możesz zastosować ciemny motyw w Zdjęciach”. Jeśli nie widzicie u siebie tego powiadomienia, funkcję znajdziecie w Ustawieniach, w sekcji Wygląd. Tam do wyboru dostajemy trzy opcje – Jasny, Ciemny lub Użyj domyślnego dla urządzenia.

Tło w tym trybie nie jest całkowicie czarne, bo to raczej odcienie szarości, ale mimo tego korzystanie z aplikacji, zwłaszcza w nocy, będzie dużo przyjemniejsze dla oczu. Trudno powiedzieć, dlaczego gigantowi zajęło to tak dużo czasu, jednak dobrze, że w końcu nadrobił ten brak. Ulepszenie wprowadzane jest stopniowo, więc może minąć trochę czasu, zanim trafi do wszystkich użytkowników.