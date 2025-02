Android Auto 13.7 trafia do użytkowników. Co się zmieniło?

Aktualizacja Android Auto 13.7 jest już dostępna

Gigant z Mountain View wydał najnowszą wersję swojej aplikacji dla kierowców. Wersja o numerze 13.7 jest drugą aktualizacją wprowadzoną w 2025 roku, ale tak samo, jak było w przypadku poprzedniego wydania i tutaj nie zauważymy żadnych poważnych zmian, a przynajmniej nie dla użytkowników. To, na co możemy zwrócić uwagę, to bardzo subtelne zmiany związane z językiem projektowania Material You, który Google wprowadził do aplikacji pod koniec zeszłego roku.

Jednak należy pamiętać, że nawet jeśli czegoś nie widzimy, to wcale nie oznacza, że tego nie ma. „Pod maską” Google dokonał kilku ulepszeń, odkrytych przez serwis 9to5Google. Dokopał się on do nowych ciągów w zaktualizowanym kodzie aplikacji, wskazujące na dodanie obsługi kolejnych aplikacji. Jeden z nich odnosi się do apki, która jest „teraz dostępna w Android Auto”, a drugi do takiej, która jest „teraz dostępna w Android Auto podczas parkowania”. Podobne ciągi pojawiały się w poprzednich wersjach, ale tym razem zauważono je w kontekście rozszerzonej pracy Google nad „mobilnymi aplikacjami przystosowanymi do samochodów”.

W styczniu firma zaktualizowała swoją stronę i szczegółowo opisała program, który ruszy w lutym 2025 r. i który ułatwi deweloperom przenoszenie aplikacji na ekrany samochodowe, w tym Android Auto i Android Automotive. Ponadto obejmuje on aplikacje, które działają jedynie wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany, by uniknąć rozpraszaczy w czasie jazdy. Nie ma tu co prawda odniesienia do tego, o jakie konkretnie aplikacje chodzi.

Program zapewne już wystartował lub ruszy na dniach, dzięki czemu możemy mieć nadzieję, że na dodanie obsługi nowych aplikacji nie będziemy musieli długo czekać. Wiadomo, wszystko w dużej mierze zależy od chętnych deweloperów, ale takich zapewne nie zabraknie, więc być może już wkrótce będziemy mogli cieszyć się znacznie rozszerzoną listą dostępnych aplikacji.

Chociaż Android Auto 13.7 trafił już do stabilnego kanału, to jak zwykle wdrażanie aktualizacji przebiega stopniowo (i dość powoli). Zawsze można posiłkować się ręcznym pobraniem pliku APK, jednak tak naprawdę nie ma co się z tym spieszyć – prędzej czy później aktualizacja do was dotrze.