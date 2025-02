Apple Invites debiutuje. Czym jest nowa aplikacja na Twoim iPhonie?

Tworzenie zaproszeń i zarządzanie wydarzeniami

Za pomocą Apple Invites możemy przygotowywać zaproszenie, wybierając obraz z własnej biblioteki zdjęć lub jednej z grafik dostępnych w aplikacji. Każde wydarzenie ma własną stronę, na której można sprawdzić listę zaproszonych osób, potwierdzenia uczestnictwa oraz dodatkowe informacje, takie jak lokalizacja i prognoza pogody.

Osoby zaproszone mogą zaakceptować lub odrzucić zaproszenie za pomocą aplikacji na iPhone’a lub wersji przeglądarkowej, dostępnej na stronie icloud.com/invites. Wygląda więc na to, że jest to rozszerzenie funkcji z Kalendarza, która faktycznie działała dość topornie (i ogólnie kwestia dodawania wydarzeń w Kalendarzu na iOS mogłaby zostać nieco przeprojektowana). Co istotne, to fakt, że funkcja działa również dla użytkowników, którzy nie posiadają ani konta Apple, ani urządzenia tej firmy — nie jest to więc opcja na wyłączność dla użytkowników ekosystemu firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Integracja z Apple Music i wspólne playlisty

Apple Invites będzie się również integrować z Apple Music. Dla subskrybentów serwisu streamingowego z muzyką od Apple przewidziano możliwość tworzenia playlist na wydarzenie, które goście mogą odtworzyć bezpośrednio z aplikacji. Dodatkowo uczestnicy mogą dodawać zdjęcia i filmy do współdzielonej playlisty, która zostaje przypisana do konkretnego spotkania.

To miły dodatek i, kto wie, może początek wprowadzenia do AM funkcji, na którą użytkownicy czekają, a którą Spotify ma od lat; chodzi o dostęp do playlist tworzonych przez innych użytkowników. Chociaż sam z tego nie korzystam i lubię mniej zaśmiecone wyniki wyszukiwań na Apple Music, to jednak mnóstwo osób chciałoby mieć łatwiejszy dostęp do cudzych playlist.

Do tej funkcji w Apple Invites niezbędna jest jednak subskrypcja Apple Music dla wszystkich uczestników spotkania — i chociaż to logiczne, to może być już pewną „barierą”.

Apple Intelligence zawitało również do Invites

Apple Invites korzysta także z funkcji Apple Intelligence, umożliwiając generowanie grafik do zaproszeń za pomocą narzędzia Image Playground. Sztuczna inteligencja może również sugerować treści zaproszeń w zależności od kontekstu wydarzenia, co ma uprościć proces ich tworzenia. Nie wiadomo jednak, jak zaawansowane są te funkcje i czy rzeczywiście będą stanowić istotną wartość dodaną, a i do tej pory w UE nie mamy dostępu do Apple Intelligence, więc to problem przyszłych nas.

Dostępność i ograniczenia Apple Invites

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store dla iPhone’ów z iOS 18 lub nowszym oraz w wersji przeglądarkowej. Apple Invites wpisuje się w szerszą strategię firmy, która konsekwentnie rozwija swój ekosystem o kolejne aplikacje. Nie jest to jednak narzędzie rewolucyjne — na rynku istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, które oferują podobne funkcje. Mimo wszystko Invites, jeśli zostało dobrze zaprojektowane, może mieć rację bytu, a i sam chętnie tę aplikację obadam.

