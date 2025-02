Fitbit dostarczy jeszcze więcej informacji o Twoim zdrowiu

Android 16 pomoże użytkownikom urządzeń Fitbit w lepszym dbaniu o zdrowie

Jeśli korzystacie z wielu urządzeń do noszenia różnych producentów, to aplikacja Health Connect od Google’a powinna być wam doskonale znana. Warto jednak przybliżyć ją tym, którzy jakimś cudem ją ominęli. To usługa, która działa w zasadzie jak taki centralny hub dla różnych aplikacji zdrowotnych, pozwalając nie tylko gromadzić w jednym miejscu informacje zbierane przez różne urządzenia i apki, ale też ułatwiając dzielenie się tymi danymi między nimi. Jest to niezwykle przydatne w sytuacji, gdy np. mamy smartwatch, który nie obsługuje śledzenia danego parametru zdrowotnego, ale za to robi to nasz inteligentny pierścień. W takiej sytuacji oba urządzenia, korzystając ze stworzonego przez Health Connect, mogą wymienić się tymi danymi, dając nam lepszy podgląd w stan naszego organizmu.

Usługa Google’a uławia tę komunikację także po stronie deweloperów, którzy muszą uwzględnić tylko jeden zestaw interfejsów API, co pozwala na łatwe przetłumaczenie danych z jednej aplikacji na drugą. Obecnie z Health Connect korzysta już wiele platform, takich jak Oura, Pelaton, Meta Quest czy właśnie Fitbit. Niedawno też Amazfit zyskał aktualizację, która wprowadziła na te zegarki jeszcze lepszą integrację z aplikacją giganta z Mountain View, tym samym rozszerzając ilość danych, jakie użytkownicy Zepp Health mogą wysyłać do Connect.

Dzięki połączeniu tych platform można uzyskać dostęp do wszelkich danych związanych z naszą aktywnością fizyczną i stanem zdrowia, a wkrótce może być ich jeszcze więcej, ponieważ Google planuje kolejne ulepszenia w ramach Androida 16. Jak wynika z doniesień, najnowsza wersja systemu wprowadzi obsługę nowych dokumentacji medycznych, umożliwiając przechowywanie tych informacji i łatwy dostęp do nich w razie potrzeby. Jedną z platform, na której w pierwszej kolejności skorzystamy z tego usprawnienia, może być Fitbit.

Jak wynika z odkrycia, którego serwis Android Authority dokonał w kodzie aplikacji (4.36.fitbit-mobile-110210932-718500254) wynika, że będzie ona obsługiwała szerszy zakres dokumentacji. Na razie jednak pomimo wzmianki w kodzie, nie wygląda, by oprócz tego istniał też kod dla interfejsu użytkownika lub aktywności. Mimo tego jest to ważny sygnał o planowanych zmianach, ale są one na wczesnym etapie rozwoju i z czasem wspomniane elementy zaczną się pojawiać w aplikacji. Oprócz tego serwis odnalazł też listę uprawnień związanych z Health Connect i dzięki temu wiemy, jakie typy danych będzie można przechowywać w aplikacji w Androidzie 16: