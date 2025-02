OnePlus Watch 3 z tytanową konstrukcją zadebiutował. Ulepszeń jest wiele

Co oferuje OnePlus Watch 3? Oto jego specyfikacja i cena

Choć na pierwszy rzut oka ten nowy smartwatch może nie różnić się za dużo od poprzednika, to kiedy zagłębimy się w specyfikację, już dostrzeżemy sporo zmian. Przede wszystkim OnePlus Watch 3 zyskał większy ekran. Zamiast 1,43-calowego panelu dostajemy tutaj przekątną 1,5”. Jest to panel LTPO AMOLED ze szczytową jasnością 2200 nitów (poprzednik miał 1000 nitów), co poprawia widoczność w świetle słonecznym. Ekran pokrywa szafirowe szkło, a dookoła umieszczono tytanowy pierścień, łączący się z obudową ze stali nierdzewnej, co zapewnia nowoczesny i jednocześnie elegancki wygląd. Nowym dodatkiem jest też element korony, który można teraz wykorzystywać do nawigacji po interfejsie użytkownika – w Watch 2 służył on tylko do dekoracji.

OnePlus Watch 3 jest dostępny w jednym rozmiarze 46 mm i dwóch opcjach kolorystycznych — Emerald i Obsidian Titanium. Konstrukcja jest wodoodporna do 5ATM oraz zgodna z normą IP68, a wyjątkową odporność podkreśla jeszcze klasa MIL-STD-810H. Podobnie jak poprzednik, smartwatch dostępny jest wyłącznie w wariancie Wi-Fi/Bluetooth bez opcji łączności komórkowej. To nieco rozczarowuje, bo spodziewaliśmy się, że w tej generacji OnePlus zafunduje nam już wariant LTE lub nawet 5G.

Kolejną cechą wspólną z Watch 2 jest dwuprocesorowa architektura. Zegarek napędzany jest przez układ Snapdragon W5 odpowiedzialny za obsługę systemu WearOS 5 oraz niestandardowy koprocesor BES 2800 z oprogramowaniem RTOS do mniej wymagających zadań. Na pokładzie znalazło się 32 GB pamięci masowej. OnePlus Watch 3 w tej generacji może pochwalić się jeszcze większą baterią niż jego poprzednik, a należy pamiętać, że Watch 2 był mocno chwalony za żywotność. Tu powinno być jeszcze lepiej, bo dostajemy baterię 631 mAh, która ma pozwolić nawet na 120 godzin (pięć dni) użytkowania w trybie inteligentnym. Intensywne użytkowanie skróci ten czas do około 48 godzin, a tryb oszczędzania energii może wydłużyć żywotność baterii do 16 dni. Nie zabrakło szybkiego ładowania, a producent zapewnia, że po 10 minutach uzupełniania energii zegarek będzie w stanie pracować cały dzień.

Najnowszy OnePlus Watch 3 nadal koncentruje się na śledzeniu stanu zdrowia. Wyposażono go w 8-kanałowy optyczny sensor do pomiaru tętna i 16-kanałowy sensor do pomiaru tlenu we krwi do śledzenia stanu zdrowia. Użytkownicy będą mogli sprawdzić standardowe wyniki monitorowania snu, stresu, aktywności, a także pomiar EKG, choć ten pojawi się w drugim kwartale roku. Jest też nowy 60-sekundowy Health Check-In, który daje nam podgląd w kluczowe parametry zdrowotne. Śledzenie aktywności również jest dostępne i obejmuje ponad 100 trybów sportowych, w tym 11 trybów profesjonalnych.

Wraz z tymi wszystkimi ulepszeniami pojawiła się niestety podwyżka cen, na szczęście niezbyt wielka. Urządzenie dostępne jest na stronie producenta w cenie 349 euro, jednak na start przewidziana jest zniżka, dzięki której OnePlus Watch 3 kupimy za 299 euro, czyli około 1250 złotych.