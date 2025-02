Redmi K80 Ultra dostanie gigantyczną baterię. Na tym nie koniec zmian

Redmi K80 Ultra ujawnia swoją specyfikację

Chiński gigant, tak samo, jak pozostali producenci z Państwa Środka, obecnie mocno skupia się na zwiększeniu pojemności baterii w swoich smartfonach. Inwestuje w ogniwa na bazie krzemu, dzięki którym baterie nie muszą być większe fizycznie, by zaoferować znacznie większa pojemność. Przez „znacznie” rozumiem naprawdę dużą przebitkę względem tego, co oferowano nawet przed rokiem, bo powoli standardem we flagowcach staje się 6000 mAh. Warto oczywiście pamiętać, że taka pojemność niekoniecznie musi oznaczać ogromne ulepszenie w zakresie żywotności urządzeń, ale to dyskusja, którą można podejmować dopiero po premierze, gdy smartfony trafiają do użytkowników i są testowane przez entuzjastów.

Wracając jednak do tematu – nadchodzący Redmi K80 Ultra będzie mógł pochwalić się naprawdę gigantyczną baterią, bo jeśli wierzyć doniesieniom, jej pojemność ma wynosić około 7400-7500 mAh. Powoli więc zaczynamy zbliżać się do wartości, jakie wcześniej zarezerwowane były dla tabletów lub bardziej niszowych modeli. Tym razem jednak nie będziemy mieli do czynienia ani z dużym urządzeniem, ani tym bardziej z grubym, bo właśnie tym cechowały się smartfony, produkowane dla entuzjastów naprawdę ogromnych baterii. Przeciek wskazuje, że nowość od Redmi będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 100 W, podobnie jak jego poprzednik.

Redmi K70 Ultra

Redmi K80 Ultra będzie wyposażony w 6,8-calowy płaski wyświetlacz LTPS OLED, o rozdzielczości 1,5K, otoczony symetrycznymi, cienkimi ramkami. Za jego napędzanie odpowie nadchodzący chipset Dimensity 9400 Plus od firmy MediaTek. Chociaż seria Redmi K nie wychodzi poza Chiny, Xiaomi często decyduje się na rebranding i wykorzystanie tych urządzeń, zmieniając im tylko nazwę, więc jest duża szansa, że ten smartfona także pojawi się globalnie. Będziemy musieli jedynie obserwować doniesienia, by odkryć, czy nie kryje się pod jakimś nowym Xiaomi lub POCO.

Digital Chat Station w swoim raporcie wspomina też o dużych zmianach w projekcie, które będą odnosić się do wyspy aparatów. Redmi K70 Ultra był wyposażony w prostokątny, szeroki moduł z dość charakterystycznymi, nieco kwadratowymi sensorami. Jego następca dostanie okrągłą wyspę, również z potrójną konfiguracją, ale zapewne już o innym designie. Rendery jeszcze się nie pojawiły, dlatego możemy jedynie bazować na opisie. Moduł nie będzie umieszczony na środku, a w lewym górnym rogu tylnego panelu.

Redmi K80 Ultra powinien zadebiutować dopiero w lipcu, więc spodziewamy się, że do tego czasu usłyszymy o nim wiele razy. Podobno pojawi się razem z Redmi Turbo 4, a także tabletem do gier o nazwie Redmi Pad Pro 2.