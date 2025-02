Trzy czy dwa nowe modele Galaxy A? Samsung odkrywa karty

Seria Galaxy A powiększy się. Czy to już czas na premierę Galaxy A56, Galaxy A36 i Galaxy A26?

O trzech nowych smartfonach z popularnej serii Galaxy A mówi się od dawna, choć najwięcej o Galaxy A56 i A36. Zresztą, tuż przed tym, jak Samsung wydał swoją zapowiedź, zapraszając nas na wydarzenie mające się odbyć 2 marca, do sieci trafił solidny przeciek, który ujawnił nam wszystkie tajemnice nadchodzących modeli. Co prawda gigant nie sprecyzował, o które chodzi, ale biorąc pod uwagę ilość doniesień, raczej nie ma tu żadnych wątpliwości. Ponadto A56, A36 i A26 łączy nie tylko seria, bo wszystkie trzy powinny dostać nowy projekt wyspy aparatu, więc wydaje się logiczne, by pojawiły się razem, celując w inną grupę odbiorców.

Zacznijmy może od wspomnianych zmian w projekcie. Nowy design, który ma cechować wszystkie te modele, sprowadza się głównie do rezygnacji z ujednoliconej wyspy aparatu na rzecz modułu w kształcie pionowej, czarnej pigułki. Wydaje się, że w tym roku jedynie flagowce zachowają znany nam język projektowania, podczas gdy pozostałe urządzenia przejdą pewne zmiany. Rendery pokazują jednocześnie, że na tym pomysły Samsunga się skończą i nie ma co spodziewać się jakichś innych większych ingerencji w konstrukcję.

Galaxy A26

Jeśli chodzi o specyfikację, wszystkie trzy modele zaoferują nam 6,7-calowe ekrany o raj samej rozdzielczości 1080×2340. A56 i A36 będą kusić szczytową jasność 1200 nitów. Ekran A56 chronione jest szkłem Gorilla Glass Victus, A36 ma szkło Gorilla Glass 7+, a co do A26 to nie mamy żadnych informacji, ale z racji, że będzie tym najtańszym z modeli, to raczej Samsung postawi na jakieś podstawowe rozwiązanie. Dwa droższe urządzenia Galaxy A będą też wyposażone w czytniki linii papilarnych pod ekranem, natomiast w A26 znajdzie się on z boku i będzie zintegrowany z przyciskiem zasilania. Różnicą między nimi ma być również wcięcie na aparat do selfie – A56 i A36 dostaną okrągły otwór, a ostatni z serii wcięcie w kształcie litery U.

Galaxy A36

Za napędzanie odpowie:

Exynos 1580 w Galaxy A56, wspierany będzie przez 8 GB pamięci RAM, ale warto też wspomnieć, że wcześniejsze doniesienia wspominały o wersji 12 GB, dostosowanej do obsługi niektórych funkcji sztucznej inteligencji.

Snapdragon 6 Gen 3 w Galaxy A36. Będą tu wersje z 6 lub 8 GB pamięci RAM.

Exynos 1380 w Galaxy A26 z 6 lub 8 GB RAM.

Wszystkie trzy modele zasilą baterie o pojemności 5000 mAh. Galaxy A26 pozostanie przy ładowaniu 25 W, natomiast dwa pozostałe smartfony dostaną ulepszone ładowanie 45 W, które już wcześniej zostało ujawnione w przez certyfikację 3C. Wszystkie działać będą pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7. Warto jeszcze wspomnieć o aparatach. Nowe urządzenia Galaxy A będą oferowały ten sam aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i OIS. A56 dołoży do tego aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, a dwa pozostałe zadowolą się jednostką o rozdzielczości 8 Mpix. Konfiguracji dopełni aparat makro 5 Mpix w A56 i A36 oraz 2 Mpix w A26. Z przodu znajdziemy aparaty do selfie 12 lub 13 Mpix (w A26) z autofokusem i obsługą nagrywania 4K przy 30 fps.

Galaxy A56

Jak widać, Samsung raczej niczym nas nie zaskoczy podczas nadchodzącej premiery. Przecieki zdążyły ujawnić już wszystko, nawet ceny, które będą takie same, jak w przypadku poprzedników, co jest dobrą wiadomością.