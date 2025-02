Tesla z dożywotnim darmowym ładowaniem powraca! I to w dwóch modelach

Model S i X — najbardziej ekskluzywne modele Tesli ze świetnym benefitem

Chociaż to Model 3 i Model Y są najbardziej popularne w ofercie Tesli, głównie ze względu na naprawdę świetny stosunek ceny do jakości, to headlinerami firmy są Model S i Model X. Tesla Model S to luksusowy sedan, który zrewolucjonizował rynek elektrycznych samochodów. Oferuje imponujący zasięg na jednym ładowaniu, dochodzący nawet do 600 km, oraz fenomenalne osiągi — przyspieszenie 0-100 km/h w zaledwie 2,1 sekundy w wersji Plaid. 1020 koni mechanicznych i 322 km/h maksymalnej prędkości robi wrażenie, a w środku jest nowocześnie i wygodnie — to auto, które łączy nowoczesny design, technologię FSD i wyjątkową wydajność.

Tesla Model X to za to elektryczny SUV, który wyróżnia się nie tylko dynamicznymi osiągami, ale także unikalnym designem — chodzi oczywiście o charakterystyczne, skrzydlate drzwi z tyłu. Model X łączy przestronność z nowoczesną technologią, oferując miejsce dla siedmiu pasażerów i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 543 km, a jego przyspieszenie 0-100 km/h w wersji Plaid osiąga 2,6 sekundy, co sprawia, że jest to jeden z najszybszych SUV-ów na rynku.

Darmowe ładowanie w cenie Tesli powraca. Co to oznacza?

Teraz, zgodnie z informacjami z oficjalnej strony Tesli, decydując się na zakup któregoś z tych samochodów, w cenie otrzymamy nieograniczone bezpłatne ładowanie na Superchargerach Tesli i Łączność Premium. Pierwszy z benefitów jest jasny i pozwala chociażby na przejechanie całej Europy bez ponoszenia żadnych kosztów.

Łączność Premium w Tesli to za to dość „ukryty koszt”, mianowicie jest to opcja, która zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji samochodu, takich jak nawigacja z mapami w czasie rzeczywistym, streaming muzyki, dostęp do internetu oraz systemy rozrywki online. Daje także możliwość korzystania z funkcji takich jak Netflix, YouTube czy Spotify, a także zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania over-the-air. To normalnie kosztuje 35 zł miesięcznie, a w innym wypadku za każdym razem ręcznie trzeba się łączyć samochodem z siecią Wi-Fi.

Co mogą oznaczać te benefity? Trudno powiedzieć, chociaż prawdopodobne wydaje się to, że nowe Modele S i X są w drodze.

