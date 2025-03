Android Auto już wkrótce pozwoli Ci grać w gry. Oczywiście po zaparkowaniu samochodu

Android Auto zyskuje gry. Na razie ich lista jest ograniczona, ale to dopiero początek

Przed kilkoma tygodniami gigant z Mountain View ogłosił kilka nowości dla Androida. Zapowiedziano wtedy kolejne funkcje nastawione na poprawę bezpieczeństwa i ochronę użytkowników przez wiadomościami tekstowymi od oszustów. Oprócz tego dostaliśmy możliwość łatwego udostępniania swojej lokalizacji zaufanym kontaktom za pośrednictwem aplikacji Znajdź moje urządzenie oraz nowe funkcje zakupowe w mobilnej przeglądarce Chrome. Jeśli zaś chodzi o kierowców, korzystających z Android Auto, Google zapowiedział wprowadzenie gier, w które będą mogli zagrać, by umilić sobie czas.

Oczywiście, tak jak wspomniałam, tego typu aplikacje dostępne są jedynie wtedy, gdy samochód jest bezpiecznie zaparkowany. Czy to na postoju, czekając na kogoś, czy podczas odpoczynku w długiej trasie – będziemy mogli włączyć jedną z dostępnych gier i umilić sobie czas. Google ogłosił wtedy, że Android Auto będzie oferował łamigłówki, wyścigi i inne popularne tytuły, takie jak Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 i Beach Buggy Racing. Kilka tygodni później już trafiły one do aplikacji, choć na razie do wersji beta.

Jak donosi serwis 9to5Google, najnowsza testowa wersja Android Auto pozwala już zagrać w niektóre gry na ekranie samochodu. Lista obsługiwanych tytułów wydaje się obecnie bardzo krótka, a serwis wymienia konkretnie Angry Birds 2, Beach Buggy Racing, Candy Crush Soda Saga i Farm Heroes Saga.

Pulpit na postoju Gdy samochód nie jest zaparkowany, ikony gier są wyszarzone. Podczas prób ich uruchomienia w czasie jazdy, pojawia się specjalny monit. Źródło: Android Authority

Serwis Android Authority też je uruchomił i przeprowadził kilka testów bezpieczeństwa, by sprawdzić, czy faktycznie nie da się w nie grać podczas jazdy – na szczęście Google odpowiednio odrobił zadanie domowe. Gdy uruchomimy pojazd wszystkie tytuły, w które aktualnie gramy, zostają automatycznie zamknięte, a gry dostępne w szufladzie aktualizacji wyszarzone, więc nie można w nie nawet kliknąć. Jest to więc w dużej mierze podobne do podejścia z innych systemów samochodowych.

Android Auto 14.1 jest jeszcze w fazie testów, ale powinien trafić do stabilnego kanału w najbliższym czasie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku aktualizacji tej aplikacji, Google działa dość powoli i udostępnia je partiami, więc może minąć sporo czasu, zanim dostęp do gier pojawi się u wszystkich użytkowników.