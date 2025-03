Apple planuje wielki remont swoich systemów operacyjnych

Już za trzy miesiące Apple zaprezentuje nam nową generację swoich systemów operacyjnych

W zeszłym roku głównym tematem WWDC była sztuczna inteligencja. Funkcje Apple Intelligence zostały zapowiedziane dla systemów giganta, choć ostatecznie nie jest tak różowo, jak zapowiadano. AI od Apple’a co prawda znalazło się już na urządzeniach, jednak nie w całości i nie we wszystkich regionach. Użytkownicy z Unii Europejskiej wciąż czekają, podobnie jak właściciele sprzętów Apple’a na innych rynkach. Ponadto tam, gdzie Apple Intelligence jest dostępne, nadal brakuje inteligentniejszej Siri, czyli jednej z najważniejszych nowości zapowiadanych dla iOS 18. Ta zmiana powinna pojawić się w iOS 18.4 lub iOS 18.5 – nie do końca wiadomo, ponieważ podobno firma zmaga się z jakimiś problemami.

Czytaj też: iPhone 17 Air – Apple szykuje kilka niespodzianek

Tak czy inaczej, spodziewamy się, że Apple Intelligence również będzie ważną częścią iOS 19, iPadOS 19 oraz macOS 16, czyli iteracji systemów, które Apple zapowie podczas WWDC 2025. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę raporty, jakie ostatnio pojawiają się w sieci, to maluje się nam raczej dość rozczarowujący obraz tychże zmian, ponieważ Mark Gurman z Bloomberga nie wieszczy żadnych rewolucji sztucznej inteligencji w tym roku. Oczywiście to nie oznacza, że nie będzie nowych funkcji, takowe zapewne się pojawią, ale lepiej nie oczekiwać po nich niczego specjalnego.

Czytaj też: OnePlus rezygnuje z kultowego elementu swoich smartfonów. Co go zastąpi?

Zamiast tego gigant z Cupertino ma skupić się na zaoferowaniu użytkownikom bardziej spójnego doświadczenia w tej generacji. Stanie się to za sprawą ujednoliconego wyglądu i działania iOS 19, iPadOS 19 oraz macOS 16 na smartfonach, tabletach i komputerach. Wszystkie te trzy systemy operacyjne mają zawierać elementy projektowe z visionOS z Apple Vision Pro. Na pewno spodoba się to użytkownikom, którzy posiadają więcej sprzętów producenta, bo dzięki temu poruszanie się w tych systemach będzie lepszym doświadczeniem.

Mark Gurman sugeruje, że zobaczymy duże zmiany w ikonach, menu, aplikacjach firmy, oknach oraz całym interfejsie użytkownika w tych systemach. iOS 19 ma podobno przynieść najistotniejszą przebudowę OS-u od czasu iOS 7 z 2013 roku, natomiast w macOS tak dużych zmian nie widzieliśmy od 2020 roku. Na razie mówi nam to stosunkowo niewiele w kontekście konkretnych zmian, ale jednocześnie pokazuje, że Apple skupi się przede wszystkim na kwestiach wizualnych. Te są oczywiście bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku tak zintegrowanego ekosystemu, jednak ciężko nie czuć zawodu.

Czytaj też: Nowy składak Oppo ma prawdziwego konkurenta. Honor Magic V4 nadchodzi

Podczas gdy Samsung, Xiaomi, Google i pozostali producenci kładą duży nacisk na rozwój funkcji, zwłaszcza tych związanych ze sztuczną inteligencją, Apple działa swoim tempem. Czy to źle? Cóż, jak zwykle – to zależy. Dla wielu osób stabilne podejście giganta z Cupertino jest zaletą, ale jednocześnie jest też duże grono klientów, którzy już są rozczarowani Apple Intelligence, a brak większych zmian w tym zakresie na pewno nie pomoże. iOS 19, iPadOS 19 i macOS 16 zadebiutują już za kilka miesięcy i wtedy poznamy wszystkie szczegóły planów Apple’a. Być może firma czymś nas jeszcze zaskoczy, dlatego dobrze jest podchodzić do tych przecieków z dozą dystansu.