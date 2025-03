Home Nauka i technika W nanoskali z wodorem dzieje się coś nietypowego. Naukowcy wreszcie to uwiecznili

W nanoskali z wodorem dzieje się coś nietypowego. Naukowcy wreszcie to uwiecznili

Nadciekłość to pojęcie odnoszące się do stanu materii, w którym dochodzi do zaniku lepkości. Na przestrzeni lat taki fenomen został zaobserwowany między innymi w przypadku helu, a niedawno fizycy powtórzyli ten wyczyn w odniesieniu do wodoru.