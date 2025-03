Jeździ, strzela i rzeki forsuje, a utraty wieży się nie boi. Chiny mają wojskowy pojazd nowej generacji

Typ 05 pójdzie w odstawkę. Chiny szykują się do rewolucji możliwości swoim najnowocześniejszym wozem bojowym

Używana obecnie rodzina pojazdów Typu 05, która została wprowadzona do służby w 2005 roku, zrewolucjonizowała chińskie zdolności desantowe. Powstała jako bezpośredni następca przestarzałego Typu 63A i znacząco zwiększyła elastyczność operacyjną chińskiej piechoty morskiej, wykorzystując nowoczesne koncepcje projektowe, które prawdopodobnie zostały inspirowane anulowanym amerykańskim programem Expeditionary Fighting Vehicle (EFV). Pojazdy Typu 05 wyróżniały się zwłaszcza możliwościami podbijania wodnych dróg, bo już w pierwszej wersji osiągały imponujące prędkości w wodzie, bo aż 30 km/h. Chińczycy osiągnęli to dzięki zastosowaniu dwóch hydrodżetów oraz potężnego silnika wysokoprężnego o mocy do 1500 koni mechanicznych. O odpowiednią wyporność zadbał z kolei kadłub wykonany ze stopu aluminium, który jednak wymagał dodatkowego opancerzenia kompozytowego w kluczowych sekcjach.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów celowniczych, takich jak termowizja i dalmierze laserowe, Typ 05 zwiększył precyzję bojową chińskiej oraz jej skuteczność taktyczną podczas operacji przybrzeżnych. Warianty takie jak ZTD-05 zostały wyposażone w potężne działo kalibru 105 mm, podczas gdy ZBD-05 został uzbrojony w działka automatyczne i ATGM, oferując tym samym rozległe zdolności operacyjne. Nie są to jednak jedynie wozy do siania zniszczenia, bo były i w sumie są nadal dodatkowo wspierane przez warianty dowódcze, rozpoznawcze, ewakuacyjne i inżynieryjne. Oto jednak Chiny zamierzają znacząco rozwinąć swoje zdolności wojskowe w zakresie operacji amfibijnych, a to właśnie poprzez opracowanie nowej generacji bojowych wozów piechoty (IFV), które mają zastąpić dotychczasową rodzinę pojazdów bojowych Typu 05.

Najnowsze doniesienia wskazują, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza dąży do wprowadzenia pojazdów wyposażonych w bezzałogowe wieże, co sygnalizuje istotną zmianę w projektowaniu opancerzonych jednostek bojowych w kierunku większej automatyzacji i zaawansowanych systemów aktywnej ochrony. Potwierdziło to zdjęcie nowego pojazdu z oznaczeniem kadłuba 003, który od razu przykuł uwagę właśnie swoją bezzałogową wieżą, co oznacza zastosowanie przez Chińczyków zaawansowanych systemów zdalnego sterowania oraz automatyzacji.

Prawdopodobnie wieża ta integruje zaawansowane sensory służące do wykrywania celów, identyfikacji zagrożeń oraz zwiększenia świadomości sytuacyjnej, co najpewniej jest albo będzie uzupełnione przez system aktywnej ochrony (APS). Jedną z innych istotnych modyfikacji kadłuba pojazdu jest też przeprojektowanie rozmieszczenia kół jezdnych oraz zmiany w tylnym panelu hydrodynamicznym, co ma najpewniej na celu optymalizację osiągów w wodzie. Pod względem siły ognia nowy wóz bojowy zachowuje działko automatyczne kalibru 30 mm, a więc uzbrojenie porównywalne z tym stosowanym w istniejącym modelu ZBD-05, ale wyrzutni pocisków przeciwpancernych już mu zabrakło.

Są też szanse, że Chiny opracują jeszcze potężniejszy wariant czołgu amfibijnego ZTD-05, jako że zdjęcia wskazały też na większy pojazd z kadłubem 005 o zmodyfikowanej, częściowo kanciastej wieży. Pewne jest więc, że kwestią czasu jest wprowadzenie przez Chiny nowej generacji amfibijnych wozów bojowych do swojej armii. Ten moment odzwierciedli ewoluującą strategię wojskową państwa, które kładzie nacisk na szybkie rozmieszczanie sił, przewagę technologiczną i zwiększoną przeżywalność jednostek.