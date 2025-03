Hauwei Band 10 już w Polsce. Znamy jego ceny

Co oferuje Huawei Band 10?

Huawei nie ingerował w projekt swojej opaski i dobrze, bo ta sprawdza się świetnie od lat, dlatego nie ma co tutaj kombinować. Nowa generacja pozostaje więc przy prostokątnej konstrukcji z lekko zaokrąglonymi rogami i bocznym fizycznym przyciskiem. Urządzenie jest lekkie, bo waży 14 gramów (bez paska) i ma niecałe 9 mm grubości. Oczywiście po dodaniu paska waga się nieco większa, ale też nie ma się co martwić, że będziemy jakoś mocno odczuwać ten ciężar. Urządzenie jest też wodoszczelne do 5 ATM.

Użytkownicy mają do dyspozycji 1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli (282 ppi), z obsługą funkcji Always-On Display. Inteligentny system automatycznej regulacji jasności dostosowuje ekran do otoczenia, zwiększając komfort użytkowania w podróży i codziennym życiu. Na pokładzie znalazła się bardzo pojemna bateria, która przy typowym użytkowaniu ma wytrzymać 14 dni, natomiast przy intensywnym – 9 dni. Te parametry również nie zmieniły się względem poprzednika. Co prawda czas pracy zawsze mógłby być nieco dłuższy, ale na pewno nie ma na co narzekać.

Czytaj też: OnePlus szykuje tablet, jakiego jeszcze nie widzieliśmy

Jak zwykle opaska wyposażona jest w wiele trybów sportowych, z których na pewno skorzystają wszyscy miłośnicy aktywności, zwłaszcza gdy za oknami się bardziej ociepli. Huawei skoncentrował się również na monitorowaniu stanu naszego organizmu i samopoczucia. Odpowiednie sensory skupiają się na szczegółowej analizie snu, czujnik PPG na monitorowaniu zdrowia serca, a TruRelax na zarządzeniu stresem. Nie zabrakło też śledzenia cyklu, natlenienia krwi oraz nowego dziwięcioosiowego sensora, który dokładnie mierzy parametry pływania i codzienną aktywność. Jak twierdzi producent:

Huawei Band 10 monitoruje jakość snu z wyjątkową precyzją, analizując zmienność rytmu zatokowego (HRV), pozwalając zadbać o odpowiedni odpoczynek i pełną gotowość na kolejne wyzwania. Wysokie wartości HRV wskazują na skuteczną regenerację, natomiast niskie mogą sygnalizować przemęczenie. Zaawansowane algorytmy pomagają również wykryć problemy ze snem, takie jak bezsenność, wybudzanie się czy nieregularność zasypiania.

Dzięki temu będziemy mogli, zaraz po obudzeniu, zapoznać się ze szczegółowym raportem i ewentualnie wprowadzić zmiany w naszych nawykach. Sztuczna inteligencja usprawniła również funkcje śledzenia treningów, co przyda się wszystkim fanom aktywności. Z dodatkowych ulepszeń można jeszcze wspomnieć o usprawnieniach w zakresie pogody, terminarza czy powiadomień, co również działa na plus.

Czytaj też: Nowy smartfon Redmi nadchodzi. Na pokładzie gigantyczna bateria i niezapowiedziany jeszcze Snapdragon

Koperta urządzenia, w zależności od wersji, została wykonana z diamentowo ciętego aluminium lub wytrzymałego polimeru, co zapewnia trwałość i elegancki wygląd. Do wyboru mamy kilka wariantów oraz opcji kolorystycznych:

Z aluminiową obudową Huawei Band 10 dostępny jest w kolorach:

klasycznej bieli (srebrny korpus, biały pasek),

energetycznej zieleni (srebrno‑zielony korpus, jaskrawozielony pasek),

kojącego niebieskiego (jednolity korpus i pasek),

intrygującego fioletu (jednolity korpus i pasek).

Huawei band 10 z obudową z trwałego polimeru kupimy w odcieniach:

czerni (jednolity korpus i pasek),

pastelowego różu (jednolity korpus i pasek).

Huawei Band 10 – ceny

Inteligentną opaskę kupimy zarówno w oficjalnym sklepie producenta huawei.pl, jak również u partnerów biznesowych Huawei: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik, u operatorów sieci Play i Plus, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro.

Czytaj też: Właściciele OnePlus Open mogą się cieszyć. Nadchodzi wielka aktualizacja

Rekomendowane ceny wynoszą 249 zł za model z korpusem aluminiowym i 219 zł za wersję z polimerową obudową.