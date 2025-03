Meta AI dostanie samodzielną aplikację. Gemini i ChatGPT zyskają kolejnego rywala

Meta AI dostanie samodzielną aplikację

Niedawno Elon Musk uruchomił aplikację Grok AI, dzięki czemu z chatbota, do tej pory zintegrowanego tylko z X, można już korzystać samodzielnie. Najwyraźniej Meta chce iść właśnie w jego ślady, bo jak donosi CNBC, planuje uruchomienie osobnej aplikacji dla Meta AI. Obecnie ten chatbot dostępny jest z poziomu Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, ale to chyba wciąż mało i Meta chce zdobyć większą bazę użytkowników, by konkurować z Gemini, ChatGPT czy Copilot. Jak można się spodziewać, celem giganta jest uczynienie ze swojego rozwiązania lidera a rynku AI.

Czytaj też: Alexa+ od Amazona to nowy asystent AI, który może namieszać na rynku

Jak podobno twierdzą pracownicy firmy, Meta wywiera na nich ogromną presję, aby pracować „siedem dni w tygodniu, aby dotrzymać kroku wyścigowi AI”. Jakoś trzeba przecież sprostać wygórowanym ambicjom, prawda? W styczniowej notatce zapowiadającej zwolnienia Zuckerberg powiedział pracownikom: „Meta pracuje nad tworzeniem jednych z najważniejszych technologii na świecie. AI, okulary jako następna platforma obliczeniowa i przyszłość mediów społecznościowych. To będzie intensywny rok i chcę mieć pewność, że w naszych zespołach będą najlepsi ludzie”.

Czytaj też: Dzięki tej nowej funkcji Gemini będzie znał nas jeszcze lepiej

Meta dołączyła do wyścigu AI jeszcze we wrześniu 203 roku, uruchamiając wtedy Meta AI, ale to dopiero kilka miesięcy później, kiedy wdrożyła chatbota do swoich serwisów społecznościowych, udało jej się zyskać na popularności. Zapewne wprowadzenie osobnej aplikacji pomoże zwiększyć zasięg Meta AI, bo użytkownicy dostaną więcej możliwości, by wchodzić w interakcje ze sztuczną inteligencją, a doświadczenia te będą bardziej spersonalizowane. Ponadto będzie to również sposób na rozszerzenie dostępności Meta AI – osobna aplikacja pozwoliłaby na używanie chatbota na produktach firmy, takich jak inteligentne okulary.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja nas ogłupia? Nadmierne poleganie na AI zaburza rozwój krytycznego myślenia

Jak można się również spodziewać, Meta chce oczywiście na tym zarobić, dlatego rozważa też płatną subskrypcję, podobną do tego, co oferuje konkurencja. Za to dyrektor generalny OpenAI, wkrótce po ukazaniu się artykułu CNBC, napisał na X sarkastyczny post, że być może to czas, żeby jego firma zrobiła serwis społecznościowy. Cóż, działanie firmy Meta nie jest ani niespodziewane, ani zaskakujące. Po tym, jak na ten ruch zdecydowało się X, spodziewaliśmy się, że na odzew Mety nie będziemy musieli długo czekać.