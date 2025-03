mObywatel wciąż się rozwija. Aplikacja zyska kolejne funkcje

Od października 2017 roku Polacy mogą korzystać z aplikacji mObywatel

Z roku na rok aplikacja staje się coraz popularniejsza, oferując m.in. cyfrowy dowód tożsamości, tak samo ważny, jak ten plastikowy, co sprawia, że już nie musimy nosić ze sobą dokumentów, nawet do banku. Oczywiście na tym zakres możliwości mObywatela się nie kończy, ponieważ znajdziemy tam ogrom funkcji, z których skorzystają też kierowcy, osoby podróżujące, składające różne wnioski, właściciele firm czy podróżujący. Jest więc bardzo wiele sytuacji, w których apka się przyda, o czym zresztą świadczy fakt, że użytkowników jedynie przybywa, a ich liczba przekroczyła już 9 mln, co jest imponującym wynikiem.

Czytaj też: Gemini: multimodalność w praktyce – czy Google przegoni OpenAI?

Szeroka funkcjonalność mObywatela wkrótce zostanie jeszcze powiększona, ponieważ Centralny Ośrodek Informatyki (COI) zapowiedział kolejne nowości. W przygotowaniu jest aż 15 nowych funkcji, które wkrótce będą wdrażane w aplikacji. W realizacji jest dodanie obsługi nowych dokumentów, a ich pełną listę nowości znajdziemy tutaj. Przygotowywane jest dodanie legitymacji nauczyciela, osoby niepełnosprawnej czy honorowego dawcy krwi. W apce pojawi się usługa zawieszania i odwieszania dowodu osobistego, możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty czy opcja podpisywania dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem.

Czytaj też: WhatsApp stawia na rozwój. Ostatnio pojawia się coraz więcej przydatnych funkcji

Wśród nowości jest też rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych), rozwój usługi ePłatności, e-Doręczenia, dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji, mStłuczka, dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych czy statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela.

Czytaj też: Gemini staje się jeszcze bardziej spersonalizowany. Google wprowadza kolejną nowość

Dużą nowością będzie również wirtualny asystent, bazujący na opracowanym w Polsce modelu sztucznej inteligencji PLLuM. Jego celem będzie informowanie użytkowników o usługach państwowych czy automatyzacja przetwarzania dokumentów. Z jego pomocą proces udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników zostanie usprawniony, co na pewno okaże się przydatne. Nowości jest ogrom, więc można się spodziewać, że kiedy będą wdrażane, liczba użytkowników aplikacji mObywatel będzie jedynie zrastać.