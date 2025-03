Gemini staje się jeszcze bardziej spersonalizowany. Google wprowadza kolejną nowość

Co nowego w Google Gemini?

Google nie ustaje w ulepszeniu Gemini, dodając do niego coraz to nowe modele językowe i funkcje, które – co bardzo istotne – nie ograniczają się tylko do płatnej wersji. Świeżym przykładem może być tutaj funkcja Deep Research, która pierwotnie dostępna dla płatnych użytkowników była w webowej wersji Gemini, potem trafiła do aplikacji mobilnej, a teraz została udostępniona w wersji darmowej dla wszystkich. Jasne, narzędzie w tej powszechnej, niepłatnej wersji nie jest tak zaawansowane, co te dostępne w ramach Gemini Advanced, ale wciąż może być bardzo użyteczne podczas prowadzenia różnego rodzaju badań. Ponadto Google ogłosił też integrację ze Zdjęciami czy udostępnienie Gemini Gems dla wszystkich użytkowników.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ do Gemini trafiła jeszcze jedna nowość. Na początku w wersji beta aplikacji zauważono nowy model, który już teraz został oficjalnie ogłoszony i nosi prostą oraz wiele mówiącą nazwę „Personalizacja”. Jest to model eksperymentalny, na razie dostępny jedynie dla subskrybentów Gemini Advanced i to w sieci. Jeśli go wybierzemy, Gemini połączy się z naszymi aplikacjami i usługami Google, zaczynając od Wyszukiwania, by zapewnić bardziej wnikliwe odpowiedzi, spersonalizowane pod nas.

Na razie model ma tylko dostęp do historii wyszukiwania, ale w „w nadchodzących miesiącach” połączy się również z takimi usługami, jak YouTube. Po zadaniu pytania, Gemini zdecyduje, czy do udzielenia jak najlepszej odpowiedzi potrzebuje naszej historii wyszukiwania, a jeśli tak, przeanalizuje ją i dopiero wtedy da nam informacje zwrotne. Wynika z tego, że nasza historia wyszukiwania nie będzie wykorzystywana przy każdym zapytaniu i monicie, ale tylko wtedy, gdy „zaawansowane modele rozumowania” Google’a uznają, że jest to rzeczywiście pomocne.

Z racji, że jest to model eksperymentalny, jego działanie wciąż jest ograniczone i będzie ulepszane w najbliższym czasie. Gigant z Mouintain View zapowiedział już, że model Gemini Personalization będzie stopniowo udostępniany na urządzeniach mobilnych oraz już teraz jest dostępny w „ponad 45 językach” w „większości krajów na całym świecie”, ale nie w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. To oznacza, że niestety w Polsce go nie zobaczymy, chociaż trudno powiedzieć, dlaczego. Być może z czasem się to zmieni, ale jeśli liczyliście na wypróbowanie tej nowości, to na razie nie ma takiej opcji.