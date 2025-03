WhatsApp stawia na rozwój. Ostatnio pojawia się coraz więcej przydatnych funkcji

Funkcja wątków wiadomości WhatsApp zbliża się do stabilnej wersji

Jeśli dużo piszecie na czatach grupowych, to zapewne dobrze wiecie, jak trudne potrafi być tam śledzenie jednego wątku, zwłaszcza gdy na czacie jest wiele osób, które na bieżąco poruszają różne tematy. Odpowiadając na konkretną wiadomość, możemy potem nacisnąć na cytowany tekst, by wrócić do oryginalnego posta, to wciąć trudno jest w ten sposób śledzić wszystko, co zostało powiedziane na dany temat. Dlatego właśnie WhatsApp pracuje nad funkcją, która to ułatwi.

Nowość została odkryta w wersji beta aplikacji przez serwis WABetaInfo, dzięki czemu wiemy, jak ma działać. Gdy użytkownik odpowie na cytowaną wiadomość, wątek pozostanie połączony z oryginalną wiadomością, zapewniając uporządkowanie wszystkich odpowiedzi. Przy pomocy tej funkcjonalności, zamiast przewijać długą listę pojedynczych odpowiedzi, użytkownicy będą mogli śledzić i przeglądać wszystkie powiązane odpowiedzi w dedykowanym wątku, utrzymując strukturę konwersacji i ułatwiając jej śledzenie.

W czatach grupowych, gdzie dyskusje mogą szybko stać się przytłaczające przez wzgląd na ilość tematów i wiadomości, ta organizacja oszczędzi użytkownikom wysiłku przewijania całej historii czatu w celu znalezienia konkretnej odpowiedzi. Funkcja pozwoli im łatwo nawigować po wątkach i skupić się na odpowiednich konwersacjach, nie tracąc kontekstu. Będzie to znaczące usprawnienie, które na pewno spodoba się wszystkim, którzy często biorą udział w żywych dyskusjach na grupowych czatach.

Na razie funkcja jest w fazie testów beta, więc nie wiemy, kiedy trafi do stabilnego wydania WhatsAppa. Firma najczęściej testuje je na Androidzie, dlatego to użytkownicy urządzeń z systemem Google’a dostaną ją zapewne w pierwszej kolejności, podczas gdy właściciele iPhone’ów trochę poczekają.

Tymczasem warto wspomnieć, że to nie jedyne ulepszenia, nad którymi obecnie pracuje WhatsApp. W ostatnich dniach odkryto również, że w wersji beta pojawiła się nowa opcja przy odbieraniu połączeń wideo – możliwość odebrania bez włączania kamerki. Obecnie, gdy odbieramy połączenie wideo w komunikatorze, to przednia kamera włącza się automatycznie. Może być to niekomfortowe w wielu sytuacjach, bo przecież nie zawsze chcemy pokazywać twarz, ale jednocześnie chcemy dołączyć do rozmowy. Dlatego WhatsApp doda nowy przycisk, dzięki któremu kamerka pozostanie wyłączona do momentu, gdy sami jej nie uruchomimy, a będziemy mogli zrobić to w każdym momencie połączenia.

W ostatnim czasie do komunikatora trafiło też kilka innych ulepszeń, takich jak kolorowe motywy czatu, opcja połączenia kont w mediach społecznościowych oraz więcej funkcji ChatGPT, który może teraz obsługiwać obrazy i wiadomości głosowe. W przygotowaniu są również tłumaczenia czatów, czyli funkcja bardzo wyczekiwana przez wszystkie osoby konwersujące z obcokrajowcami.