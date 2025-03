Motorola startuje z nową promocją. Nietypowa ambasadorka zaskoczy wszystkich

Co tydzień nowa promocja

moto marzec to cykliczna akcja promocyjna, w ramach której smartfony motorola trafiają do sprzedaży w obniżonych cenach. Tym razem firma postawiła na bardziej nietypową formę promocji, a każda oferta będzie sygnowana jako „wybór Grażyny” — kotki, która ma symbolizować kocie (czytaj: atrakcyjne) ceny. Co piątek, aż do końca marca, na oficjalnej stronie motoroli pojawi się nowa promocja obejmująca wybrany model smartfona. Poza cotygodniowymi ofertami, przez cały miesiąc w obniżonych cenach dostępne będą również inne urządzenia motoroli, zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i u operatorów komórkowych.

Źródło: motorola

motorola edge 50 pro — pierwsza przecena w moto marcu

Na początek promocji motorola przeceniła model edge 50 pro. Smartfon od 1 do 6 marca dostępny jest w cenie 1899 zł, co oznacza obniżkę aż o 1100 zł względem jego ceny w dniu premiery. motorola edge 50 pro to smartfon z wyższej półki średniej, który wyróżnia się przede wszystkim mocnym zestawem aparatów oraz wydajnymi podzespołami. Urządzenie wyposażono w ekran pOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Super HD (1220p) z odświeżaniem 144 Hz. Wyświetlacz został certyfikowany przez Pantone, co oznacza wysoką jakość odwzorowania kolorów.

Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 7 Gen 3 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon powinien więc bez problemu poradzić sobie zarówno z codziennymi zadaniami (takimi jak robienie zdjęć kotom), jak i bardziej wymagającymi aplikacjami czy grami. Wyróżnikiem motoroli edge 50 pro jest zestaw aparatów wspieranych przez sztuczną inteligencję moto ai. Główny sensor 50 Mpx ma jasną przysłonę f/1.4 i optyczną stabilizację obrazu (OIS), co pozwala na uzyskanie wyraźnych i dobrze doświetlonych zdjęć, nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo w zestawie znalazł się obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpx z funkcją Macro Vision, umożliwiający robienie zdjęć z bardzo bliskiej odległości, oraz teleobiektyw 10 Mpx z 3-krotnym zoomem optycznym.

Kolejne okazje w każdy piątek

Promocja na motorolę edge 50 pro potrwa do 6 marca, a już 7 marca pojawi się kolejna oferta na inny model. motorola zachęca do śledzenia akcji, ponieważ każda kolejna przecena ma być „bardziej wystrzałowa niż najlepsze kocie smaczki”. Szczegóły dotyczące aktualnych promocji można znaleźć na stronie motorola.com/pl/moto-marzec.

