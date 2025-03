Magia? Wcale nie. Rosja świętuje coś, w co trudno uwierzyć

Gadanie o tym, jak to w konflikcie trzeba przewidywać ruchy przeciwnika i uderzać tam, gdzie nikt się nie spodziewa, to numer jeden każdej książki o wielkich przywódcach. Historia dała nam wiele przykładów, że element zaskoczenia jest nierzadko kluczowy dla wyniku konfliktów, bo w walce o zwycięstwo można nawet porzucić swoją stolicę. Państwo, które zasłynęło niegdyś ze spektakularnej ucieczki od sił Napoleona, stosując taktykę spalonej ziemi, teraz rozwiązuje problemy tak przedwcześnie, że aż trudno w to uwierzyć. O co więc chodzi z niedawnym zniszczeniem RCH 155? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć od samego początku.

Pierwotna umowa, ogłoszona w grudniu 2022 roku, zakładała dostawę 18 jednostek RCH 155 dla Ukrainy w celu wzmocnienia jej zdolności ofensywnych. Kolejne zobowiązania zwiększyły całkowitą liczbę zamówionych jednostek do 54. W styczniu 2025 roku Ukraina oficjalnie otrzymała pierwszą jednostkę RCH 155 podczas ceremonii w zakładach KNDS w Niemczech. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius przekazał haubicę ukraińskiemu ambasadorowi Ołeksijowi Makiejewowi, czyniąc Ukrainę pierwszym zewnętrznym użytkownikiem tego zaawansowanego systemu artyleryjskiego.

W wielkim skrócie, RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155mm) to nowoczesna kołowa haubica samobieżna opracowana przez niemiecką firmę zbrojeniową Krauss-Maffei Wegmann (KMW). System łączy siłę ognia działa kalibru 155 mm L/52 z PzH 2000 z w pełni zautomatyzowanym i zdalnie sterowanym modułem artyleryjskim, zamontowanym na podwoziu opancerzonego pojazdu 8×8 Boxer. Dzięki takiej konstrukcji system ma oferować zwiększoną mobilność i automatyzację, wymagając załogi składającej się jedynie z dwóch osób: dowódcy i kierowcy. RCH 155 może razić cele na dystansie do 54 kilometrów i jest zdolny do oddania do dziewięciu strzałów na minutę. Co więcej, system ten wyróżnia się możliwością prowadzenia ognia w ruchu, co zwiększa jego przeżywalność w obliczu ostrzału kontrbateryjnego.

Chociaż pierwsza haubica została już dostarczona, to początkowo będzie wykorzystywana do szkolenia ukraińskich operatorów, zanim trafi na pole walki. Nie zatrzymało to jednak Rosyjskiego Ministerstwa Obrony przed twierdzeniem, że 2 marca 2025 roku wojska rosyjskie zniszczyły RCH 155 na Ukrainie. Dowodów oczywiście zabrakło… i trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że pierwsze egzemplarze RCH 155 nadal znajdują się w Niemczech na potrzeby szkoleniowe i nie zostały jeszcze wysłane na Ukrainę. Jaka jest więc prawda? Pozwólcie, że odpowiedź na to pytanie pozostawię już wam. Patrząc jednak na najnowsze nagranie z rosyjskiej autostrady, trwający konflikt rzeczywiście powoduje utratę sprzętu na długo, zanim ten znajdzie się na froncie.