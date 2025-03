Problem ze śledzeniem snu w smartwatchach Galaxy Watch? Samsung oferuje rozwiązanie

Galaxy Watch nie śledzi snu prawidłowo? Samsung wskazuje, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji

Na swoim koreańskim forum społeczności firma Samsung potwierdziła, że Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra mogą czasami nieprawidłowo śledzić sen. Z tego, co wspominali użytkownicy, wyniki pokazywane przez zegarek bywały skrajnie różne, często nieprawdziwe lub zwyczajnie niedokładne. Skala problemu była różna, od większych nieścisłości po jakieś drobne, ale wciąż zauważalne. Żeby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia z monitorowaniem snu, firma zaproponowała dwa rozwiązania tego problemu. Można je nazwać doraźnymi, a w międzyczasie przygotowuje jeszcze jedną poprawkę, tym razem po stronie oprogramowania.

Jeśli więc zauważyliście, że wasz zegarek nie śledzi snu prawidłowo, południowokoreański gigant w pierwszym kroku poleca wyłączyć Galaxy Watch, a następnie ponownie go uruchomić. Innymi słowy – stary dobry restart. Może się to wydawać dziwne, jednak podobnie jak w przypadku smartfona, smartwatch jest tego typu urządzeniem, którego jakoś specjalnie często nie restartujemy, dlatego warto sprawdzić to rozwiązanie – wystarczy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski zasilania/Home i Powrót, a następnie dotknąć wyświetlonej opcji „wyłącz”. By włączyć z powrotem urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/Home.

Co w sytuacji, gdy to nie zadziała? Firma wskazuje, że winowajcą problemu może być również tryb oszczędzania energii, dlatego kolejnym doraźnym rozwiązaniem ma być jego wyłączenie. Jeśli jednak już macie go dezaktywowanego, to Samsung zaleca włączyć go i następnie wyłączyć. Opcja ta dostępna jest w Ustawieniach, w sekcji Bateria.

Może się zdarzyć, że i po zastosowaniu się do tej porady nic to nie da. W tym przypadku należy już czekać na aktualizację oprogramowania. Południowokoreański gigant zapowiedział, że wkrótce wyda aktualizację aplikacji Samsung Health, która powinna całkowicie zlikwidować problem. Pozostaje więc uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości i zaczekać, a wcześniej sprawdzić oba wspomniane wcześniej rozwiązania, być może któreś z nich pomoże.