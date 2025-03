SEAT i CUPRA w 2024 roku. Rekordowy zysk w cieniu wyzwań

Wyniki finansowe, czyli stabilny wzrost w trudnych czasach

Zeszły rok przyniósł Grupie SEAT obroty w wysokości 14,5 miliarda euro — to o 1,4% więcej niż w 2023 roku i najwyższy wynik w historii firmy. Zysk operacyjny wzrósł o 1,3%, osiągając wspomniane 633 miliony euro, a przepływy pieniężne brutto zwiększyły się o 3,6%, do 1,3 miliarda euro. Rentowność sprzedaży pozostała na poziomie 4,4%, co pokazuje, że firma potrafi utrzymać stabilność nawet w niesprzyjających okolicznościach.

Wayne Griffiths, CEO SEAT i CUPRA, podkreśla, że te liczby to owoc pięciu lat pracy nad bardziej dochodowym modelem biznesowym. Z drugiej strony nie ukrywa, że przyszłość nie rysuje się w różowych barwach — spowolnienie rynku elektryków i globalna konkurencja wymagają od firmy elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany:

Po bardzo intensywnym roku osiągnęliśmy najlepsze wyniki finansowe w naszej historii. Rekordowe wyniki za 2024 rok są efektem naszych wysiłków z ostatnich pięciu lat, mających na celu budowę bardziej rentownej przyszłości dla naszej firmy. Wyraźnie jednak widać, że potrójne wyzwanie, jakim jest spowolnienie rynku pojazdów elektrycznych, rosnąca konkurencja z Chin oraz niestabilna sytuacja celna stanowi istotne zagrożenie i wymaga od nas większej elastyczności w planowaniu przyszłości.

Sprzedaż na świecie: CUPRA i SEAT ciągną wyniki w górę

W 2024 roku Grupa SEAT dostarczyła na rynek 558 100 samochodów, co oznacza wzrost o 7,5% w porównaniu do poprzedniego roku. Za tym sukcesem stoją obie marki firmy. CUPRA, która od debiutu w 2018 roku sprzedała już 800 000 aut, kontynuuje dynamiczny rozwój i szykuje się do przekroczenia miliona egzemplarzy do końca 2025 roku. SEAT z kolei zanotował sprzedaż na poziomie 310 000 pojazdów, co również przełożyło się na solidny wzrost o 7,5%.

Patrick Mayer, wiceprezes ds. finansów i IT, zwraca uwagę na odporność biznesową firmy. Rekordowe obroty i przepływy pieniężne dają Seatowi solidną bazę do dalszych inwestycji, mimo niepewności w branży:

Udowodniliśmy naszą odporność biznesową i osiągnęliśmy rekordowe wyniki w zakresie obrotów, wyniku operacyjnego, przepływów pieniężnych brutto oraz działalności inwestycyjnej. Pomimo niepewności w branży ponownie potwierdziliśmy naszą rentowność. Te wyniki dają nam solidne podstawy do dalszego rozwoju i stawiania czoła przyszłym wyzwaniom.

Cztery filary sukcesu Seata i Cupry

Grupa SEAT oparła swoje osiągnięcia na czterech kluczowych obszarach, które wypracowywała przez ostatnie pięć lat.

1. CUPRA na fali

Marka CUPRA to prawdziwy motor napędowy grupy. W 2024 roku zaprezentowała kolejne modele, a od debiutu w 2018 roku wprowadziła na rynek siedem aut w siedem lat. Najnowszy model, CUPRA Raval, zadebiutuje we wrześniu 2025 roku na targach IAA. Co więcej, jak podaje sama Grupa SEAT, marka rośnie w siłę także poza Europą — nowe salony City Garages pojawiły się w Wiedniu i Manchesterze, a do 2030 roku CUPRA planuje wejść na rynek amerykański. Jej wartość, według Interbrand, zbliża się do 2 miliardów euro, a w plebiscycie Auto Motor und Sport zdobyła tytuł „Najmodniejszej Marki”.

2. Lepsza efektywność biznesowa

Firma zdołała obniżyć koszty stałe o 30%, co przełożyło się na większą efektywność. CUPRA zwiększyła przychód na jeden samochód o 35% od 2019 roku, a SEAT trzyma się mocno dzięki stabilnemu wzrostowi sprzedaży. W ciągu pięciu lat grupa zainwestowała 5,4 miliarda euro, budując fundament pod przyszłe projekty.

3. Elektryfikacja w centrum uwagi

SEAT stawia na elektromobilność i chce uczynić z Hiszpanii centrum tej technologii w Europie. Wraz z Grupą Volkswagen i partnerami firma zainwestowała 10 miliardów euro w ten cel, z czego 3 miliardy trafiły do zakładów w Martorell. Produkcja miejskich aut elektrycznych, takich jak CUPRA Raval i Volkswagen ID.2, ruszy w 2025 roku. Dodatkowo zakończono budowę zakładu montażu baterii za 300 milionów euro. Griffiths podkreśla, że choć rynek elektryków rozwija się wolniej, niż oczekiwano, firma widzi w tym szansę na dalszą transformację:

Elektryfikacja nie postępuje w tempie, jakiego potrzebujemy, ale zamiast traktować to jako problem, powinniśmy dostrzec w tym szansę: na przekształcenie naszej branży, poprawę konkurencyjności i napędzanie zrównoważonego wzrostu. Europa i Hiszpania muszą mieć odwagę i wiarę, by wykorzystać tę okazję, ponieważ elektryfikacja jest nieodwracalna. Nasze zaangażowanie w elektryfikację jest jasne. Teraz oczekujemy tego samego poziomu zaangażowania ze strony liderów w Hiszpanii i całej Europie. Wspólnie musimy być elastyczni, słuchać konsumentów, rozumieć ich potrzeby i zabrać ich ze sobą w tę podróż.

4. Zmiana w organizacji

SEAT przeszedł wewnętrzną rewolucję, stając się bardziej elastyczny i dynamiczny. Skupienie na współpracy i innowacjach pozwoliło firmie lepiej reagować na wyzwania i realizować wspólną wizję.

Wyzwania na horyzoncie i Fundacja SEAT CUPRA

Mimo dobrych wyników przyszłość nie jest wolna od przeszkód. Spowolnienie sprzedaży aut elektrycznych w Europie to problem, który dotyka całą branżę. Griffiths apeluje do liderów w Hiszpanii i Europie o większe wsparcie dla elektromobilności, podkreślając, że jest to proces nieodwracalny, ale wymagający elastyczności i zrozumienia potrzeb klientów.

Do tego warto wspomnieć o tym, że w 75. rocznicę istnienia SEAT uruchomił Fundację SEAT CUPRA, która ma wspierać społeczeństwo, szczególnie młode pokolenia. Fundacja, kierowana przez Patricię Such, skupi się na edukacji, zdrowiu i rozwoju społecznym. Szczegóły jej działań poznamy w najbliższych miesiącach, ale już teraz widać, że firma chce zostawić po sobie coś więcej niż tylko dobre wyniki finansowe.

Solidne fundamenty, niepewna przyszłość

2024 rok pokazał, że Grupa SEAT potrafi osiągać rekordy nawet w trudnych warunkach. Wzrost sprzedaży, zysk operacyjny i inwestycje w elektryfikację to dowód na siłę strategii firmy. Jednak przed Seatem i Cuprą stoją wyzwania, które wymagają dalszej pracy i dostosowania się do zmieniającego się rynku. Jak firma poradzi sobie w nadchodzących latach? Czas przyniesie odpowiedź.

Źródło: Grupa SEAT