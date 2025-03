Jest tanio i… dobrze? Volkswagen ID. EVERY1 ma wszystko, żeby być hitem

Volkswagen ID. EVERY1 — elektryczna przyszłość dostępna dla każdego

Volkswagen od dekad tworzy samochody, które trafiają do milionów kierowców na całym świecie. Trudno też nie odnieść wrażenia, że najbardziej kultowe są właśnie ich hatchbacki — raczej większość z nas słysząc „Volkswagen” do dziś od razu myśli „Polo” lub „Golf”… no i pewnie jeszcze jest to „Passat”, ale nie psujmy narracji. ID. EVERY1 (doceniam grę słów, swoją drogą) to kontynuacja tej tradycji, ale w nowoczesnym, elektrycznym wydaniu. Model ten dołączy do nowej gamy miejskich samochodów elektrycznych Volkswagena, które będą bazować na platformie MEB z napędem na przednie koła. Wcześniej, w 2026 roku, na rynek trafi większy i droższy ID. 2all, kosztujący około 25 000 euro. Thomas Schäfer, CEO Volkswagen Passenger Cars, podkreśla, że nowy model jest kluczowym elementem strategii marki:

ID. EVERY1 to ostatni element układanki na naszej drodze do posiadania najszerszej oferty modeli w segmencie seryjnym. Naszym celem jest zaoferowanie każdemu klientowi odpowiedniego samochodu z odpowiednim napędem — w tym także przystępnej cenowo mobilności elektrycznej.

Przemyślana konstrukcja i praktyczne wnętrze

Nowy Volkswagen ID. EVERY1 ma kompaktowe wymiary, które czynią go idealnym autem do miasta. Długość 3 880 mm plasuje go pomiędzy dawnym modelem up! (3 600 mm) a większym ID. 2all, który mierzy 4 050 mm. W porównaniu do Polo, który ma 4 074 mm, nowy model jest nieco krótszy, ale dzięki platformie MEB z napędem na przednie koła oferuje znacznie lepsze wykorzystanie przestrzeni.

Wnętrze ID. EVERY1 pomieści cztery osoby, a bagażnik o pojemności 305 litrów powinien wystarczyć na codzienne zakupy czy krótkie wyjazdy za miasto. Dzięki kompaktowym wymiarom i nowoczesnym rozwiązaniom, ID. EVERY1 ma szansę stać się jednym z najpraktyczniejszych samochodów miejskich w gamie Volkswagena. Andreas Mindt, szef designu Volkswagena, komentuje:

Naszą ambicją było stworzenie czegoś odważnego, ale jednocześnie dostępnego. ID. EVERY1 ma pewny siebie wygląd, ale pozostaje przyjazny – dzięki takim detalom jak dynamiczne przednie światła i ‘uśmiechnięty’ tył.

Co z mocą i zasięgiem? ID. EVERY1 nie będzie demonem, ale nie musi nim być

Pod względem technicznym ID. EVERY1 bazuje na nowej wersji platformy MEB dostosowanej do napędu na przednie koła. To właśnie ten element pozwala optymalnie zagospodarować wnętrze i zmaksymalizować przestrzeń użytkową. Pod maską znajdzie się nowo opracowany silnik elektryczny o mocy 95 KM (70 kW), który pozwoli na osiągnięcie prędkości maksymalnej 130 km/h. Producent deklaruje zasięg co najmniej 250 kilometrów — a do miasta raczej więcej nam do szczęścia nie jest potrzebne. Szczególnie w tej cenie.

Volkswagen nie podał jeszcze dokładnych szczegółów dotyczących baterii, ale można przypuszczać, że samochód będzie wykorzystywał ekonomiczne rozwiązania w zakresie akumulatorów, które pozwolą utrzymać niską cenę.

Nowoczesne technologie i aktualizacje online

ID. EVERY1 będzie również pierwszym modelem Volkswagena, który skorzysta z zupełnie nowej architektury oprogramowania, umożliwiającej regularne aktualizacje i rozszerzanie funkcji pojazdu. Kai Grünitz, członek zarządu Volkswagena ds. rozwoju technicznego, powiedział: „ID. EVERY1 pokazuje, że bardziej niż kiedykolwiek koncentrujemy się na potrzebach naszych klientów”. To oznacza, że nawet po zakupie właściciele będą mogli dostosować samochód do swoich potrzeb, instalując nowe funkcje i aktualizacje.

Nowy model to element szeroko zakrojonej strategii Volkswagena, która zakłada premierę dziewięciu nowych modeli do 2027 roku. Wśród nich znajdą się zarówno modele spalinowe, hybrydy, jak i kolejne pojazdy elektryczne. W ramach planu na przyszłość Volkswagen podzielił swoje działania na trzy etapy:

Advance – umocnienie pozycji na rynku i poszerzenie oferty. Jesienią 2025 roku marka zaprezentuje kolejne modele z serii Electric Urban Car Family.

Attack – do 2027 roku Volkswagen wprowadzi dziewięć nowych modeli, w tym ID. 2all i ID. EVERY1.

Achieve – do 2030 roku Volkswagen chce stać się technologicznym liderem w segmencie aut popularnych, oferując jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej innowacyjnych samochodów na rynku.

Volkswagen ID. EVERY1 to przyszłość miejskiej mobilności?

Volkswagen ID. EVERY1 to bezpośrednia odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo samochody elektryczne. Dzięki kompaktowym wymiarom, nowoczesnym technologiom i atrakcyjnej cenie, może on odegrać kluczową rolę w elektrycznej transformacji europejskich miast.

Co jasne, ID. EVERY1 nie będzie samochodem dla każdego — jego zasięg i osiągi sugerują, że najlepiej sprawdzi się jako miejski środek transportu. Jednak dla osób szukających ekonomicznego i praktycznego elektryka, może to być jeden z najciekawszych modeli na rynku. No i cena jest naprawdę kusząca, co sprawia, że bezpośrednim rywalem ID. EVERY1 może być Dacia Spring, a tę walkę nie będzie trudno VW wygrać.

