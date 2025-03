Home Gry i filmy Sounds of Gaming odwołane. Nie usłyszymy kultowych melodii z gier na żywo

Ścieżki dźwiękowe gier wideo od lat budzą emocje, przenoszą graczy do fantastycznych światów i pozostają w pamięci na długo po zakończeniu rozgrywki. Czasem wystarczy kilka dźwięków, by przypomnieć sobie pierwsze chwile ze Snake’iem, mroczne korytarze Silent Hill czy emocjonalne momenty z The Last of Us. Te kultowe melodie miały nabrać zupełnie nowego wymiaru za sprawą Sounds of Gaming — wyjątkowego wydarzenia, które połączy wirtuozerię wybitnych muzyków z niezapomnianymi kompozycjami gier wideo, i którego patronem medialnym miał być CHIP.pl. Niestety, wydarzenie na chwilę przed startem zostało anulowane.